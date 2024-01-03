لؤي مقامس: ملتزمون بتمكين الطلبة في الكويت عن طريق تزويدهم بحلول مالية مبتكرة وعملية

جهير معرفي: نسعى إلى توفير تجربة عملاء لا مثيل لها تلبي احتياجات الشباب بشكل محدد



حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل منتج مصرفي من مجلة World Business Outlook عن بطاقته مسبقة الدفع المبتكرة ISIC للشباب، حيث وضع هذا المنتج المبتكر الذي تم إطلاقه بالتعاون مع بطاقة الهوية الطلابية الدولية (ISIC) وماستركارد، معيارا جديدا لتوفير حلول مالية عملية وقيمة للطلاب.



وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: سعداء بتلقي هذا التكريم الذي يظهر التزامنا بتمكين الطلاب في الكويت عن طريق تزويدهم بحلول مالية مبتكرة وعملية.



وتعد بطاقة ISIC Youth علامة فارقة في قطاع الخدمات المصرفية للطلاب، وقد صممت خصوصا لتلبية احتياجاتهم، حيث تجمع بين وظيفة البطاقة مسبقة الدفع وهوية الطالب ISIC. ويعني هذا أنه بإمكان الطلاب استخدام بطاقتهم لإجراء معاملات مريحة وآمنة، وكبطاقة هوية رسمية لدخول الحرم الجامعي وهي ميزة استقبلت بإقبال كبير من قبل الذين يسعون إلى تسهيل حياتهم اليومية.



من جهتها، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: نحن نسعى لتوفير تجربة عملاء لا مثيل لها للطلاب ونظل ملتزمين بتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الشباب بشكل محدد.



ومن خلال حمل بطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع من البنك الأهلي الكويتي، يحصل الطلاب على ميزة الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية التي تهدف إلى جعل حياتهم أكثر توفيرا ومتعة. وتشمل هذه المميزات الوصول إلى أكثر من 150 ألف خصم في 130 دولة باستخدام فوائد ISIC الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الاستفادة من عروض الرحلات الحصرية على طيران الإمارات والاستفادة من إقامة فندقية بأسعار مخفضة عبر موقع booking.com، مما يجعل السفر أكثر سهولة وتوفيرا للشباب الراغبين في استكشاف العالم.



وعلاوة على ذلك، تتيح إعادة تعبئة البطاقة بسهولة للطلاب إدارة أموالهم دون عناء في أي من فروع البنك الأهلي الكويتي أو من خلال خدمة الخدمة المصرفية عبر الإنترنت للبنك. ويظهر تكريم بطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع من البنك الأهلي الكويتي بجائزة أفضل منتج مصرفي الاهتمام الذي يوليه البنك لاحتياجات الطلاب المالية الفريدة، ويستمر البنك في تعزيز موقعه كمنافس قوي في القطاع المصرفي، ملتزما بتقديم منتجات وخدمات فعالة وموجهة نحو العميل.



ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.