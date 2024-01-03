عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن لمدة 14 سنة عن تهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية وبراءته من جلب الحشيش عن طريق البحر، وذلك بعد ثبوت أن مواطنين آخرين وإيرانيا هم من جلبوا الحشيش، حيث قضت المحكمة بحبس المواطنين الآخرين 15 سنة و4 سنوات، والإيراني بالحبس المؤبد.



وكان رجال وزارة الداخلية قد تمكنوا من ضبط المتهمين خلال محاولة تهريب نحو 200 كيلو حشيش إلى البلاد.



من جهة أخرى، أيدت دائرة جنح الشيكات حكما أوليا قضى ببراءة مواطن من إصدار شيك بنحو 3ملايين وربع المليون دينار دون رصيد. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمته شركة بإصدار شيك بالقيمة المشار إليها، وأثبتت بأنه من قام بالإمضاء على الشيك. وأكد وكيل المتهم المحامي خالد الميزاني أن الشيك محل الاتهام لا يجرى عليه مجرى النقود، لافتا إلى عدم وجود نية سيئة لدى موكله عن إصداره.