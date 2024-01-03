

محمد الجلاهمة



شرع رجال ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء في البحث عن شخص مجهول أقدم على دهس ملازم أول من مرتبات الادارة العامة للمرور فيما أكد مصدر أمني أن المتهم سيتم ضبطه خلال ساعات بعد تحديد كافة بيانات المركبة التى كان على متنها، وكان ضابط في قطاع المرور سجل قضية دهس وهروب بمخفر القشعانية قال فيها ان بلاغا ورد عن وجود استهتار يوم أمس الأول وعليه توجه عدد من الدوريات الى موقع البلاغ وتم إغلاق الطريق على المستهترين إلا أن قائد مركبة اصطدم بالدورية ورجع للخلف ودهس الملازم أول وهرب وتم نقل الضباط للمستشفى حيث وصفت إصابتة بالطفيفة فيما هرب الداهس وجار ضبطة



ومن جانب آخر، تمت احالة مركبة مطلوبة للحجز القضائي لأحد مخافر العاصمة وتم ضبط المركبة من قبل دوريات المرور على طريق الدائري السادس. على صعيد آخر ألقى رجال مرور حولي القبض على وافد مطلوب الى مخفر شرطة السالمي على ذمة قضية سرقة وقال مصدر امني ان الوافد ضبط اثر الاشتباه به خلال تنزهه على البلاجات حيث تم طلب هويته للتأكد من صلاحية اقامته وتبين انه مطلوب لمخفر شرطة السالمية.