

منصور السلطان ـ مبارك التنيب



أسفر الانتشار الأمني لدوريات نجدة الجهراء، عن ضبط 3 أشخاص قرب مزارع الصليبية، وعثر معهم على مواد مخدرة وتمت إحالتهم الى جهة الاختصاص.



وقال مصدر امني ان رجال دوريات النجدة خلال انتشارهم تزامنا مع بداية السنة الجديدة، وفي ضبطية هي الأولى بالعام الجديد، تمت مشاهدة أشخاص بمركبة تظهر عليهم علامات الارتباك وعند التحقق منهم حاول أحدهم الفرار من المركبة وتم ضبطه، حيث سقط منه كيس يحتوي على مادة الهيروين، ولدى تفتيشهم احترازيا عثر إلى جانب كيس الهيروين على 8 سجائر بها مادة الحشيش، وكذلك كيس من مادة الكيميكال. وأضاف المصدر أن الموقوفين مواطنان ومقيم في البلاد بصورة غير شرعية.



من جهة أخرى، ألقت دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أمس القبض على شخص في العقد الثاني من عمره في منطقة أم الهيمان بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات التعاطي. وضبط «غير الطبيعي» بعدما اشتبه رجال الأمن بقائد مركبة تتعرج، وبتفتيشه احترازيا عثر على حبوب مخدرة وقطعة كبيرة من مادة الحشيش وسيجارة حشيش بالإضافة إلى أدوات التعاطي، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات لمكافحة المخدرات.