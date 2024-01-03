محمد الجلاهمة



أقدم محتال للأرصدة البنكية على اتباع وسيلة جديدة للنصب تمثلت في تواصله عن طريق مكالمة فيديو ومن ثم ابلاغ الطرف الآخر في الاتصال وبصيغة الأمر التحدث الى مسؤول البنك «شريكه في النصب» لتحديث بطاقة البنك وفي هذه الأثناء يظهر شخص بزي وطني وخلفه شعار أحد البنوك الوطنية ويطلب من المجني عليه أن يملي عليه رقم POT أرسل على هاتفه النقال.



إلى ذلك جدد مصدر أمني التأكيد على أن مثل هذه الطرق أحدى صور النصب، مؤكدا أن وزارة الداخلية وأيا من منتسبيها لا يطلب بيانات بنكية، وكذلك أي من موظفي البنوك الوطنية لا يفعل ذلك بالمطلق داعيا لعدم التجاوب مع هذه الشريحة.



وكانت وزارة الداخلية حذرت من عصابات تنتحل صفة رجال امن من الجنسين لسرقة الارصدة البنكية بعد طلب معلومات عن مواطنين ومقيمين تخص حساباتهم، مؤكدة ان هذه العصابات يجب عدم التعاون معها، وأن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث او ما شابه لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الافصاح عنها لأي جهة.



ودعت المواطنين والمقيمين لتجنّب التعامل مع اشخاص في الغالب يتواصلون من خارج الكويت وينتحلون صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال إلكترونية.