تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع امس في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم.



وأفاد شهود عيان بأن الجيش السوداني قصف مواقع تابعة لـ «الدعم السريع»، وتحديدا في شرق النيل والمعمورة بشرق الخرطوم، كما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات بحي الأزهري جنوب العاصمة، فيما أطلقت قوات «الدعم السريع» قذائف مدفعية باتجاه مقر القيادة العامة وسلاح الإشارة التابعين للجيش في وسط وشمال الخرطوم.



وتأتي هذه التطورات العسكرية في أعقاب اجتماع عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، امس الأول، بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، مع تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية «تقدم» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.