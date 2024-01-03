أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر ان 36 حزبا سياسيا تمتلك النصاب القانوني لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.



وقال ينر في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة امس إن 36 حزبا سياسيا حصلت على حق دخول انتخابات الإدارة المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس 2024، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول».



من جهة اخرى، أعلنت تركيا توقيف 33 شخصا يشتبه في أنهم يخططون لعمليات خطف وتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن هؤلاء أوقفوا خلال عمليات أمنية في ثماني محافظات داخل اسطنبول وحولها.



وكتب يرلي قايا على مواقع التواصل الاجتماعي امس: «لن نسمح أبدا بالقيام بأنشطة تجسس ضد الوحدة الوطنية».



ونشر مكتب الوزير مشاهد تظهر عناصر أمن مسلحين يخلعون أبوابا ويكبلون أيدي مشتبه بهم في منازلهم.