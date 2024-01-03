وجّه الرئيس السوري بشار الأسد بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من جميع الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية.



وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، ذكرت وزارة الدفاع في بيان لها امس أن القائد العام للجيش والقوات المسلحة الرئيس بشار الأسد وجه بتسديد كل الأقساط المترتبة على العسكريين العاملين ضباطا وصف ضباط وأفرادا والمتقاعدين والشهداء من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مــــواد منزلية بالتقسيط وإعفائهـــم من جميــــع الالتزامات المترتبــــة عليهم.