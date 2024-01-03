قتل 9 عناصر على الأقل من القوات السورية ومسلحين موالين لها جراء هجوم مباغت شنه عناصر في تنظيم داعش على مواقع عسكرية في عمق البادية في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.



وأشار المرصد إلى تنفيذ «خلايا تابعة للتنظيم هجوما مباغتا، استهدف مواقع لقوات النظام وعناصر الدفاع الوطني في ريف دير الزور الغربي، ما أسفر عن مقتل 9 منهم وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح».



واندلعت اشتباكات بين الطرفين إثر الهجوم، استمرت حتى فجر امس، تمكن خلالها عناصر التنظيم المتطرف من مصادرة سيارة عسكرية وتدمير 3 سيارات أخرى، بحسب المرصد.



وغالبا ما يتبنى التنظيم استهداف نقاط تابعة لجهات عدة أو حافلات تقل جنودا أو موظفين عامين خصوصا في منطقة البادية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلوه بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سورية.



من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري سوري امس أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق، وتسبب في أضرار مادية، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عبر موقعها الرسمي على منصة «تليغرام» عن مصدر عسكري قوله إنه «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق».



وأضاف المصدر العسكري أن «العدوان أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية».



وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلنت سورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف بعض النقاط جنوب مدينة حلب شمال البلاد، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.