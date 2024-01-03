

بيروت ـ خلدون قواص



أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان بداية العام 2024 سيكون هناك برنامج كامل متكامل بالشراكة والتعاون مع نقابة وسطاء التأمين في لبنان لدعم موضوع التسجيل الرسمي لكل من يريد أن يكون وسيطا رسميا في لبنان، وان وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى الى إقامة برنامج تدريبي وتوعوي لموضوع التأمين في لبنان بالشراكة والتعاون مع النقابة من خلال لجنة الرقابة على هيئات الضمان.

وألقى الوزير سلام خلال رعايته حفل مرور ثلاثين عاما على تأسيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان LIBS كلمة، وقال:«ان القطاع الخاص هو القطاع الوحيد الذي يقف اليوم إلى جانب المواطن وذلك من خلال جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك».

وشدد على دور قطاع التأمين في لبنان، معتبرا أن «ازدهاره يعود إلى التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين لجنة الرقابة وجمعية شركات الضمان في لبنان ونقابة وسطاء التأمين في لبنان»، معتبرا أن «قطاع التأمين هو شبكة الأمان لكل المواطنين، انه الوسادة الآمنة لكل مؤمن مطمئن على حياة عائلته وأولاده وأهله.