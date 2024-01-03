

5 حصص من الجزر أسبوعياً تقلل خطر الإصابة بمرض قاتل بنسبة 20%



قرر علماء جامعة نيوكاسل البريطانية دراسة الخصائص المفيدة للخضراوات، التي غالبا ما تستخدم كطبق ثانوي، وركزوا اهتمامهم على الجزر. وتشير الدراسة إلى أن الباحثين اكتشفوا في الجزر خصائص قوية مضادة للسرطان، أي إنه يجب إضافة الجزر إلى النظام الغذائي.



ويؤكد الباحثون أن خصائص الجزر المضادة للسرطان درست سابقا، بيد أن الباحثين ركزوا فيها على بيتا كاروتين التي تعطي الجزر لونه البرتقالي. لكن بيتا كاروتين بحد ذاتها لم تظهر أي قدرة على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان خلال التجارب السريرية.



ووفقا للباحثين، يحتوي الجزر على مواد أخرى عديمة اللون لكنها نشطة بيولوجيا، مثل البولي أسيتيلين، التي تعرف خصائصها المضادة للسرطان. لذلك قرر الباحثون التركيز على عواقب تناول الجزر بكامله وليس على مواد محددة.



ومن أجل ذلك أجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليلا لما يقرب من 200 دراسة مكرسة للعلاقة بين تناول الجزر وخطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. شارك فيها ما مجموعه 4.7 ملايين شخص، واتضح أن تناول 5 حصص من الجزر كل منها 80 غراما أسبوعيا (400 غرام) يقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 20% مقارنة بعدم تناول الجزر على الإطلاق. علاوة على ذلك، فإن حصة واحدة أيضا من الجزر في الأسبوع فعالة أيضا، فهي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4%. واستنادا إلى هذه النتائج يجب أن يحتوي النظام الغذائي دائما على الجزر الطازج أو المطبوخ.



المصدر: mail.ru