علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز علــى توقعات خبيرة الأبــراج ليلى عبداللطيف التي قالت مؤخرا إنه خــلال عام 2024 أو 2025 سنشهد انفصال الثنائي ياسمين وأحمد العوضي بطريقة مفاجئة، وقالت ياسمين عبر «إنستغرام»: «يا ساتر يا رب، بلاش إنتي يا ليلى»، بينما علق العوضي على التوقعات: «كذب المنجمون ولو صدقوا».



يذكــر أن ياسمين لم تكشف حتـــى اللحظة موقفها مــن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان المقبل، ولكن من المؤكد أنها ستنفصل عن زوجها أحمد العوضي فنيا، بعد التعاون في المواسم الأخيرة، حيث أعلن العوضي عن تقديم أول بطولة مطلقة في مسلسل «حق عرب».