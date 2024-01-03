

هادي العنزي



أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة بيتر شومرز، أن خسارة «الأزرق» أمـــام نظيره الليبي 76-87 في ربع نهائي البطولة العربية الـ 25 لكرة السلة المقامة بالقاهرة جاءت لعدة أسباب، قائلا: «قدمنا مباراة جيدة في العديد من فترات المباراة، وسجلنا أفضلية ملحوظة، لكن في النهاية دائما هناك فريق فائز، وقد حسمت التفاصيل الصغيرة المباراة لمصلحة الخصم، وذلك على الرغم من أن الفريق لعب من دون 3 لاعبين للإصابة، كما أننا كان لدينا لاعب ارتكاز واحد فقط، مما جعل الأمور صعبة في كثير من الأحيان، وفي المجمل لا توجد أعذار».



وأشاد شومرز بحسن التنظيم، مضيفا:«استفدنا كثيرا من الخبرات جراء المشاركة في البطولة التي شهدت مستويات جيدة، وأعتقد أن فوز المنتخب المصري بلقب البطولة لن يكون مفاجأة لكونه الفريق الأكثر تكاملا، والأفضل من حيث المستوى الفني، مشيدا بالتنظيم الجيد للبطولة». ويعود وفد «الأزرق» غدا الخميس بعد مشاركته في البطولة التي تختتم مساء اليوم بلقاء الفائزين من قبل النهائي، حيث لعب منتخب مصر مستضيف البطولة مع نظيره الإماراتي في وقت متأخر من مساء أمس، كما واجه المنتخب الليبي نظيره التونسي.



قرعة الكأس.. اليوم



إلى ذلك، تجرى في السادسة من مساء اليوم قرعة كأس الاتحاد لجميع المراحل السنية، في قاعة الاجتماعات بمقر اتحاد كرة السلة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم.