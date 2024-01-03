

ناصر العنزي



تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 13 لدوري زين، يستضيف في الأولى النصر المحافظ على المركز الرابع بـ 20 نقطة على ملعبه جاره خيطان المتأخر في المركز قبل الأخير بـ 6 نقاط، وفي المباراة الثانية يسعى الكويت الثالث بـ 27 نقطة إلى تجاوز الشباب بـ 11 نقطة على ملعب محمد الحمد.



ويمر النصر بحالة فنية منعشة بعدما واصل تحقيق الفوز في الجولات الماضية وآخرها تغلبه على الشباب بهدف نظيف، ويعتمد مدربه ظاهر العدواني على عناصر متجانسة أحدثت فارقا في أداء الفريق مثل المحترفين أيمن لقجع والمعتصم اللافي وزاباتا وعمرو ميداني وعبدالله الشمالي إلى جانب مشعل الشمري ومحمد الفارسي وحمود عايض وراشد المطيري وسلمان بورمية والحارس خالد العجاجي، وهم العناصر الأساسية التي ساهمت في بقاء العنابي ضمن فرق المقدمة الأربعة.



أما خيطان فقد بات مهددا بالهبوط إلى الدرجة الأولى بعدما ساءت حالته في المباريات الأخيرة ودخل مرماه حتى الآن 26 هدفا آخرها رباعية من العربي.



وفي المباراة الثانية فإن الكويت الذي فقد صدارته بعدما تعادل مع السالمية 2-2 بالجولة الماضية يسعى إلى استردادها «عطفا على نتيجة العربي والقادسية أمس»، ولا شك ان مدرب الأبيض نبيل معلول تدارس مع لاعبيه أوجه القصور بعدما تقدم في النتيجة ثم خرج متعادلا، ومن المتوقع أن يجري معلول بعض التعديلات على تشكيلته اليوم.



أما الشباب فهو عادة يظهر ندا للفرق المنافسة على الصدارة لكنه لا يستفيد من الفرص التي تأتيه في مبارياته كما حصل في مباراته الماضية مع النصر وخسرها بهدف، وعليه ان يحسن من ترتيبه في بقية المباريات اذا خسر اليوم.