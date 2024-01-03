يعقوب العوضي



يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد للبطولة الآسيوية المقررة في مملكة البحرين في الفترة من 11 إلى 25 يناير الجاري، ويلعب المنتخب في المجموعة الأولى إلى جوار قطر وعمان والصين تايبيه.



ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان لمساته الأخيرة على التشكيلة خلال المباريات الودية التي خاضها الأزرق في المعسكر الخارجي في كرواتيا وسلوفينيا، وسينهي الأزرق معسكره 6 الجاري، على أن يعود إلى البلاد في 7 من الشهر ذاته.



وفي هذا السياق أكد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان، أن المعسكر التدريبي يسير حسب خارطة الطريق المرسومة موضحا أن المباريات الودية ستعود بالنفع على اللاعبين خاصة زيادة التفاهم والانسجام فيما بينهم بالإضافة إلى زيادة الخبرة والاحتكاك بمنتخبات ذات مستوى فني عال ولاعبين دوليين. وأضاف: أرى روحا قتالية عالية لدى اللاعبين وتحديا كبيرا للوصول إلى أفضل الحالات البدنية والفنية، كما أن التزام اللاعبين يدل على رغبتهم الشديدة في رفع اسم وعلم الكويت في المحفل الدولي الآسيوي المقبل، وبدورنا كجهاز إداري نحاول تذليل جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم للوصول الى أفضل حالة ذهنية فنية تتيح لهم تقديم المستوى الفني المأمول في البطولة الآسيوية.



من جانب آخر، استؤنفت تدريبات المنتخبات الوطنية للأشبال والناشئين مساء أول من أمس على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد تحضيرا للاستحقاقات الدولية المقبلة.