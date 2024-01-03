مبارك الخالدي



وسط حضور جماهيري غفير ملأ «ستاد صباح السالم»، انتهت قمة العربي والقادسية بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء امس في افتتاح الجولة الـ 13 لدوري زين الممتاز بعد ان قدم الفريقان وجبة كروية دسمة، وبهذا التعادل ارتفع رصيد «الأخضر» الى 30 نقطة و«الأصفر» الى 29 نقطة.



سجل للقادسية يوسف بن سوده (65) وعبدالله مطاوع (94)، فيما سجل للعربي النيجيري ايوالا (72) والمغربي حمزة خابا من ضربة جزاء (90)، وأوفى الديربي بوعوده وكان حافلا بالإثارة والندية.



جاء الشوط الاول سريعا كان فيه القادسية الأكثر حضورا وفاعلية في الثلث المتقدم من الملعب بتواجد محمد صولة ومبارك الفنيني على الاطراف وخلفهما الخبرة بدر المطوع الذي أجاد في ادارة الحملات الهجومية، فيما اعتمد العربي على التحول السريع عبر الكرات الطولية لبندر السلامة وايوالا وحمزة خابا، وشارك سلطان العنزي كقلب دفاع، الأمر الذي اثر سلبا على خط الوسط.



وكان التهديد الأول قدساويا بعرضية صولة التي أبعدها الحارس سليمان عبدالغفور في توقيت مناسب، ورد بندر السلامة بطلعة من العمق وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس علي جراغ لترتد الى نايف حميد لكن كرته مرت بجوار القائم الايسر (12)، وعاود الصولة رغبته في التسجيل بكرة كادت تغالط الحارس عبدالغفور لكنها ذهبت بجوار القائم الايسر (16)، وأجبر القادسية على تبديل إجباري بخروج نايف زويد متأثرا بإصابته ليدخل بدلا منه يوسف بن سوده (23)، وردت عارضة عبدالغفور كرة خادعة للمطوع (35)، واهدر ايوالا فرصة تسجيل هدف التقدم بعد ان واجه الحارس جراغ لكنه سدد برعونة أعلى العارضة (45+4).



شوط الأهداف والإثارة



وفي الشوط الثاني، واصل «الأصفر» افضليته، واجبرت الاصابة للمرة الثانية الجهاز الفني للقادسية على اجراء تبديل بخروج محمد خليل ودخول عبدالله مطاوع، وكاد بندر السلامة يدرك المرمى بعد ان مر من الجهة اليسرى وسدد بقوة غير ان كرته علت العارضة بقليل (58). واشعل بن سوده اجواء اللقاء بإحرازه الهدف الاول لـ «الأصفر» بعد ان تلقى كرة الصولة الذي مر وارسل عرضية لم يحسن عبدالغفور التعامل معها لتجد بن سوده حاضرا ليسكنها الشباك (65)، وادرك النيجيري ايوالا التعادل لـ «الأخضر» بعد ان مر بمهارة ووضع الكرة فوق الحارس في الشباك (72).



ومن ضربة جزاء نفذها حمزة خابا بنجاح سجل العربي الهدف الثاني (90)، وادرك عبدالله مطاوع التعادل بكرة خادعة سكنت الزاوية البعيدة للحارس عبدالغفور (94)، لتنتهي المباراة بتعادل الغريمين.



أدار اللقاء الحكـــم الروماني ستيفان كوفاكس وانذر كلا من نايف زويد وطلال الأنصاري وسيرجو فيتور وعبدالعزيز وادي من القادسية، وسفيان بوشار وبندر السلامة وسلطان العنزي وعيسي وليد من العربي.