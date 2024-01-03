مبارك الخالدي



انطلقت أمس فترة الانتقالات الشتوية للأندية للموسم الجاري 2023 - 2024، وما بين تطلعات أندية المقدمة لتدعيم صفوفها بصفقات نوعية بالتنسيق مع الأجهزة الفنية تجد بعض الأندية نفسها محرومة من فرصة التعزيز لأسباب خارجية أو داخلية، إذ تقع بعض الأندية تحت طائلة العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب ديون مالية للاعبيها، كما يواجه البعض الآخر مشاكل قانونية وإدارية أدت لحل مجلس إدارة النادي، كما في ناديي الجهراء والنصر اللذين تم حل مجلسيهما بقرارات هيئة التحكيم الرياضي مؤخرا ولم تتم تسوية الملفين بشكل نهائي حتى الآن.

وتتجه الأنظار صوب فرق المقدمة العربي والقادسية والكويت وكاظمة، إذ تشير التقارير إلى رغبة الأجهزة الفنية لديها بتدعيم قوائمها بصفقات مقنعة فنيا وجماهيريا تحقق أهدافها في المنافسة على الألقاب.