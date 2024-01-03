

يحيى حميدان



تعتزم إدارة نادي خيطان إجراء بعض التغييرات على الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف المقبلة في الشهر الجاري، وذلك لتحسين حال «الأحمر والأسود» في النصف الثاني من الموسم بعد ظهوره بصورة لا ترتقي للطموحات.



ويحتل خيطان المركز التاسع قبل الأخير في ترتيب دوري «زين» الممتاز برصيد 6 نقاط فقط من أصل 36 نقطة ممكنة، فيما سجل الفريق 7 أهداف فقط، وهو يعد الأقل تسجيلا في المسابقة، فيما دخل مرماه 26 هدفا. ومن المقرر أن تعقد إدارة «الأحمر والأسود» اجتماعا مع المدرب الروماني فلورين ماتروك، الذي تولى المهمة مطلع شهر ديسمبر الماضي خلفا للمدرب المستقيل إبراهيم عبيد لبحث احتياجاته في الانتقالات الشتوية. ويبحث ماتروك عن تعزيز بعض المراكز، لاسيما في خطي الدفاع والهجوم اللذين لم يظهرا بالصورة المأمولة حتى الآن، وبالتالي ينتظر أن يبرم خيطان عدة صفقات، سواء محلية أو أجنبية، في المرحلة المقبلة لتوسيع الاختيارات أمام الجهاز الفني، خاصة في ظل ارتفاع المنافسة في الدوري الممتاز. ونجحت إدارة خيطان في إبرام الصفقة الأولى قبل أيام عبر ضم الظهير الأيمن عبدالعزيز القطان قادما من نادي الشباب حتى نهاية الموسم الحالي.