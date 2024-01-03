قال مركز العجيري العلمي إن شهر يناير الجاري يشهد ظاهرتين فلكيتين، الأولى تزيين زخات شهب الرباعيات سماء الكويت اليوم ولمدة يومين، أما الظاهرة الفلكية الثانية فهي الحضيض الشمسي وستكون غدا.



وأضاف المركز، في بيان لـ «كونا» أمس، أن شهب الرباعيات ستبلغ ذروة تساقطها في سماء الكويت اليوم ليلا بعد ارتفاع نقطة إشعاعها بعد منتصف الليل أو خلال الساعات قبل شروق شمس يوم الخميس الموافق 4 الجاري.



وأوضح أن شهب الرباعيات تنتج حوالي 120 شهابا في الساعة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأماكن المكشوفة والمظلمة خلال ساعات الليل.



وأشار إلى أن الكويت ستكون غدا على موعد مع ظاهرة فلكية أخرى تعرف باسم «الحضيض الشمسي» التي تصادف بداية كل عام ميلادي جديد.



ولفت مركز العجيري العلمي، إلى أن هذه الظاهرة تكون فيها الأرض عند أقرب نقطة من الشمس، مما سيجعل قرص الشمس يبدو ظاهريا أكبر قليلا من المعتاد وأكثر إشراقا.