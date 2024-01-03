

توفي المصور الصحافي الجنوب افريقي بيتر ماغوباني عن عمر 91عاما والذي وثق طوال عقود عنف نظام الفصل العنصري، وخصوصا انتفاضة طلاب سويتو عام 1976، على ما أعلنت عائلته.



وعندما أطلق سراح رمز مكافحة الفصل العنصري نيلسون مانديلا عام 1990، أصبح ماغوباني مصوره الرسمي حتى انتخابه بعد أربع سنوات أول رئيس أسود لجنوب افريقيا بعد تحولها إلى الديموقراطية.



وأعلنت هيئة «سانيف» التي تمثل الصحافة في جنوب أفريقيا أن ماغوباني «توفي بسلام، محاطا بعائلته».



وعلقت ابنته فيكيلي على قناة «إس إيه بي سي» العامة أنه «كان مصورا يعمل بضمير ومجتهدا في العمل». واضافت أنه «كان شغوفا، وكانت مهنته أولويته القصوى».



وقال وزير الثقافة زيزي كودوا في منشور على شبكة «إكس» إن«جنوب افريقيا فقدت مناضلا بارزا من أجل الحرية وراويا ومصورا». وذكر أن «بيتر ماغوباني وثق مظالم الفصل العنصري بلا خوف».



ووثق ماغوباني الحياة اليومية في ظل الفصل العنصري وعددا من اللحظات المهمة الرئيسية في الكفاح ضده.