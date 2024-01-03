عثر على طالب صيني على قيد الحياة بعدما وقع ضحية عملية احتيال بهدف «الخطف الالكتروني» حيث تم ابتزاز والديه مقابل 80 ألف دولار، ووجد الشاب خائفا في خيمة بغابات ولاية يوتا كما أعلنت الشرطة الأميركية.



وتم الإبلاغ عن اختفاء كاي تشوانغ (17 عاما) بعد أن أبلغ والداه في الصين المدرسة التي تستضيفه في ريفرديل بولاية يوتا ضمن برنامج تبادل طلابي، انه يبدو انه تم اختطافه وتم طلب فدية.



واتخذت القضية نمطا تقليديا لعملية خطف عبر الانترنت، حيث يطلب «الخاطفون» ابلاغ الضحية بأن يعزل نفسه وان يقدم صورا تظهره وكأنه محتجز، ثم يتم ارسال الصورة الى عائلة الضحية لابتزازها عبر دفع المال.



وبعد تحليل السجلات المصرفية والمشتريات وسجلات اتصال الهاتف في بحث دام أياما، اقتنعت الشرطة وكان منعزلا في خيمة على بعد نحو 25 ميلا شمالا في منطقة شاسعة قرب مدينة بريغهام.



وقالت مديرية شرطة ريفرديل في بيان بعد العثور عليه إنه «نظرا للطقس البارد في ولاية يوتا، أصبحنا قلقين أيضا على سلامة الضحية لأنه قد يتجمد حتى الموت».