توفي المناضل التاريخي رياض الترك، الذي لقب بـ «مانديلا سورية» نسبة إلى السنوات الطوال التي قضاها في السجون السورية، في فرنسا عن عمر ناهز 93 عاما، حسبما أكدت ابنته خزامى الترك لوكالة فرانس برس.



وقالت خزامى: «الوالد توفي وهو مطمئن وراض عن كل شيء عمله، وكان محاطا بأحفاده وابنتيه».



وأضافت: «أشعر بأن الكثير من السوريين يشعرون بالحزن عليه. لكن مثلما قال في كثير من الأحيان، بقية الشباب السوريين والسوريات سوف يكملون المشوار أكيد».



يعتبر رياض الترك من أشد المعارضين السوريين، وأمضى أكثر من 17 عاما في السجون، قبل أن يسجن مرة أخرى عام 2001، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف عام، لكن أطلق سراحه في نوفمبر 2002 لأسباب صحية.



وكتبت بريجيت كورمي سفيرة فرنسا في سورية على منصة إكس (تويتر سابقا): «احترام وتواضع أمام حياة المعارك القاسية» التي عاشها «مانديلا السوري رياض الترك الذي رحل عنا للتو».



كما أشاد به الكثير من الناشطين والمثقفين من المعارضة السورية. وقال الكاتب والمعارض السوري ياسين الحاج صالح عبر منصة إكس إن «الترك كان أحد أبرز المناضلين الديمقراطيين السوريين ومن أكثر أبطال الشعب السوري شجاعة وصلابة وصفاء ذهن».



حصل الترك على الحماية الفرنسية بموجب قانون «اللجوء الدستوري» الذي يمنح لمن يناضلون من أجل الحرية (الصحافيون والفنانون والمثقفون.. إلخ).



وكان لفترة طويلة أمينا عاما للفصيل المنشق للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) الذي حظرته الحكومة وأعيدت تسميته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحزب الشعب الديموقراطي السوري.



وكان أيضا أحد الموقعين على «إعلان دمشق»، وهو بيان تبنته جماعات معارضة سورية عام 2005 يطالب بـ «تغيير ديموقراطي وجذري» في البلاد.



بعد بدء الحرب الأهلية عام 2011، قدم الترك المتحدر من حمص دعمه للحركة الاحتجاجية، السلمية آنذاك، وكذلك للمجلس الوطني السوري، وهو هيئة تأسست في صيف العام 2011 في إسطنبول لجمع قوى المعارضة.