عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وكيلة التعليم بالتكليف حصة المطوع، عن آلية عمل لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الأولى

للعام الدراسي 2023 / 2024.

وقالت في كتاب " سري " وجهته للمناطق التعليمية تلقت "الأنباء" نسخة منه: " نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لعطائكم الدائم والمستمر في سبيل تهيئة لجان سير الامتحانات ونجاح العملية التعليمية مرفق لكم طيه :كشف بأسماء رؤساء لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي .

يرجى العمل على إبلاغهم مع التقيد بالآتي :

-يقوم مدير المدرسة (الأصلي)بتجهيز قاعات الامتحان قبل تسليم المدرسة إلى رئيس اللجنة المكلف.

-يرشح رئيس اللجنة المختار عدد ( 10) مراقبين مع تحديد المراقب الأول (نائب رئيس اللجنة) ويعتمد ترشيحهم من قبل مدير عام المنطقة .

-تواجد أحد المدراء المساعدين في مدرسته الأصلية لتنظيم العمل ومتابعة النظام ودوام العاملين ( بداية الدوامـ نهاية الدوام. التأخير. الاستئذان ...الخ) أثناء فترة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي .

-تقوم مراقبة الامتحانات وشـؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية بتكليف العدد اللازم من الملاحظين لكل لجنة.

-تسلم المدرسة المختارة كمقرلجنة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي إلى رئيساللجنة المكلف يوم الخميس الموافق 4 /1/ 2024 م بعد نهاية امتحانات صـفـوف النقل الثانوية .

-تكلف المنطقة مراقب مقيم وفقا للمهام المقررة .

-يكون تكليف رؤساء لجان سير الامتحان من يوم الخميس الموافق 4 / 1 / 2024

وحتى الخميس الموافق 18 / 1 / 2024 م لمدة (15) يوم عمل .مع الالتزام بالتعليمات التالية :

-يستخدم رئيس اللجنـة مكتـب مـدير المدرسـة كمـقـر لـه مـع غـرفـة مساندة تكـون قريبـة منـه ويعطـى الصلاحية كاملة باستخدام آلات

التصوير الخاصة بالمدرسة. الورق - مواقف السيارات .... الخ ) .

-يمنع منعـا بـاتـا دخـول أي شخص إلى لجنة سير الامتحـان مـا عـدا المصـرح لـهـم بالدخول والعاملين المكلفين باللجنة والطلبة الممتحنين بها.