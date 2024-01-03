عبدالعزيز الفضلي
أوقفت وزارة التربية العمل بنشرة طلبات النقل الداخلي والخارجي للهيئات التعليمية والإشرافية والتي أصدرتها وأعلنت عنها الأسبوع الماضي .
وقالت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "نهـــــديكم خـــــالص التحيـة، والحاقـا بالنشـرة العامــة رقــم (69) بشـأن تسجيل طلبــات النقــل للـعــــــام الدراس القـــــــادم 2025/2024، الصـــادرة
بتاريخ 2023/12/25.
وعليـه، يرجـى التفضـل بالإيـعـاز لجهـات الاختصـاص لـديكم للعمـل عـلـى وقـف العمـل بالنشـرة المشـارلـهـا ومـا يترتب عليهـا مـن آثـار وذلـك تنفيذا للنشـرة العامـة رقم (67) لسنة 2023 وحتى إشعار آخر".