عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية العمل بنشرة طلبات النقل الداخلي والخارجي للهيئات التعليمية والإشرافية والتي أصدرتها وأعلنت عنها الأسبوع الماضي .

وقالت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "نهـــــديكم خـــــالص التحيـة، والحاقـا بالنشـرة العامــة رقــم (69) بشـأن تسجيل طلبــات النقــل للـعــــــام الدراس القـــــــادم 2025/2024، الصـــادرة

بتاريخ 2023/12/25.

وعليـه، يرجـى التفضـل بالإيـعـاز لجهـات الاختصـاص لـديكم للعمـل عـلـى وقـف العمـل بالنشـرة المشـارلـهـا ومـا يترتب عليهـا مـن آثـار وذلـك تنفيذا للنشـرة العامـة رقم (67) لسنة 2023 وحتى إشعار آخر".