عبدالحميد الخطيب

اختتمت أكاديمية الأدب، برعاية الهيئة العامة للشباب ورشة «الكتابة من القلم إلى الحلم: المستوى المتقدم»، قدمها الكاتب والمدرب المسرحي عثمان الشطي، والتي أقيمت في مقر رابطة الأدباء الكويتيين على مدى 5 أيام.



وفي هذا الصدد، عبر الشطي عن سعادته بمناسبة ختام الورشة، حيث رأى ردود فعل المشتركين وحماسهم وشغفهم في أن يقدموا أعمالا جديدة من إبداعاتهم، لافتا إلى أنهم سيقدمون عملا مسرحيا فبراير المقبل بعنوان «الغربان»، وهناك عمل مسرحي قصير سيتم تنفيذه من قبل إدارة الرابطة دعما لمنتسبي الورشة وسوف يقام على مسرح رابطة الأدباء.



وتابع الشطي: أيضا من ضمن حماس بعض الكتاب المشاركين في الورشة اتفقنا على كتابة نصوص مسرحية ونضعها في كتاب واحد نقوم بنشره في الدورة القادمة من معرض الكويت الدولي للكتاب، مستدركا: كل الشكر لرئيسة أكاديمية الأدب لوجين النشوان، والهيئة العامة للشباب على رعايتها الورشة، ولرابطة الأدباء الكويتيين على التنظيم المميز، والمنتسبين الذين حضروا، وأنا كعثمان الشطي أستمتع جدا بالورش، وأجدد شغفي وحلمي من خلال هذه الوجوه الشغوفة بالكتابة.



من جانب آخر، تطرق عثمان الشطي إلى أعماله الفنية الأخرى، وقال: حاليا يتم تصوير الجزء الثاني من مسلسل «بطن وظهر» والذي سيعرض خلال موسم رمضان المقبل، موضحا أن هذا الجزء يقدم جرأة أكبر، بالإضافة إلى الكوميديا بجانب المواضيع الجادة التي تتم مناقشتها بمصداقية.



وحول أمنياته في العام الجديد، رد: أتمنى أن تكون سنة 2024 مليئة بالإنجازات والنجاحات للجميع، وبالنسبة لي كانت 2023 مليئة بالإنجازات التي حققتها على الصعيد الفني والأدبي وأهمها حصولي على جائزة الشارقة للتأليف وتتويجي من قبل سمو حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، ونتمنى أن يعم السلام والخير والأمان في غزة وفي الوطن العربي.



بدوره، وجه أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين م.حميدي المطيري الشكر الى الشطي على جهوده، لافتا إلى أنه أول مرة تقام الورشة بمستوى متقدم بسبب حرص المشاركين وشغفهم في الاستمرار، نحن من خلال المنتسبين نتحرك ونقيم فعاليات كثيرة، نحتاج لمساندتكم ودعمكم من ناحية الحضور والتجاوب والتفاعل في الأنشطة والفعاليات، فهو المكسب الحقيقي الذين نسعى له كجمعية نفع عام، ونحن كمتطوعين يجب علينا أن نستمر في عطائنا ونترك بصمة، وأثرا إيجابيا، وتواصل المشتركين يعطينا دافعا أكبر للاستمرار في خدمة المجتمع وشباب الكويت.



من جانبها، قالت رئيسة أكاديمية الأدب لوجين النشوان: الأكاديمية في هذا الموسم الذي بدأ منذ نهاية أكتوبر ومستمر حتى نهاية فبراير برعاية الهيئة العامة للشباب، قدمت العديد من الأسماء الجديدة، والمتميزة في مجالها، ومنذ بداية الدورات ونحن نشهد إقبالا وانتشارا وتفاعلا رائعا من الجمهور بشكل عام، ومن الأدباء بشكل خاص.



وأضافت النشوان: سعيدة وفخورة بهذا النجاح، فقد كانت أجواء الدورة عائلية بامتياز.