تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لفخامته ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية كل الرقي والازدهار.