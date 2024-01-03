عمّ إضراب شامل مدن الضفة الغربية تنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» صالح العاروري بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.



وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والقوى الوطنية والإسلامية شل مناحي الحياة كافة وأغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية.



جاء ذلك غداة تظاهرات غاضبة شهدتها عدة مدن في الضفة الغربية الليلة احتجاجا على مقتل العاروري.



ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان، إلى الإضراب الشامل، وحثت الدول العربية على اتخاذ «موقف حاسم وفوري»، ردا على اغتيال العاروري وقياديين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس كانا برفقته.



وأكد البيان أن «المقاومة مستمرة»، داعيا إلى «الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات».

واعتبر البيان أن استهداف العاروري على أرض وعاصمة عربية هو «عدوان على الأمة العربية والإسلامية بأكملها وليس فقط على لبنان وفلسطين، وهذا يتطلب موقفا حاسما وفوريا من الدول العربية وشعوبها الحرة ردا على هذا الإرهاب الإسرائيلي».



واغتيل العاروري بضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية الثلاثاء استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنت الحركة ووسائل إعلام لبنانية.



من جهة أخرى، جدد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة التي دانت صدور مثل هذه المواقف.



وكتب بن غفير عبر منصة إكس «الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا، لكننا سنقوم قبل كل شيء بما هو لصالح دولة إسرائيل: هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح للسكان في الغلاف (البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع) بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان وستحمي جنود» الجيش الإسرائيلي.



وأتى موقف بن غفير بعيد انتقاد وزارة الخارجية الأميركية تصريحات سابقة له ولزميله وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تدعو لنقل سكان غزة الى خارج القطاع الفلسطيني.



وقال الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن «الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين»، معتبرا أنها «تحريضية وغير مسؤولة».



وأوضح أن «الحكومة الإسرائيلية، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغتنا مرارا أن هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية»، مؤكدا أن واشنطن تعتبر «غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية».