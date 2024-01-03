أسامة أبو السعود



أعلن راعي كاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام، حسب التوقيت الشرقي، والذي يصادف الأحد 7 يناير سيقتصر على صلاة القداس مساء يوم السبت 6 يناير في كاتدرائية مارمرقس بمنطقة حولي، ولن تكون هناك المظاهر الاحتفالية المعتادة في مثل هذه الأعياد الروحية المباركة وبالتالي تعتذر الكنيسة عن عدم استقبال المهنئين الكرام سواء مساء السبت أو صباح الأحد.



وقال القمص بيجول: كما في كل صلواتنا، فإننا نصلي في قداس العيد من أجل أن يسند الله قيادة الكويت ويسدد خطاها، ووصف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أنه خير خلف لخير سلف، ونقل لسموه، حفظه الله ورعاه، مشاعر المحبة والدعوات والأمنيات الصادقة من قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، كما عبر عن ثقته بأن الكويت ستتجاوز مشاعر ألم فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وأنها ستمضي نحو مواصلة مسيرة النهضة والتقدم بقيادة رجل الحزم والحكمة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورجالات الكويت المشهود لهم بالإخلاص والتفاني.



كما أثنى القمص بيجول الأنبا بيشوي على أجهزة الدولة ولاسيما قطاعات وقوات الأمن لدورها في تأمين صلوات الأعياد، وأضاف: أنه بالرغم من عدم استقبال المهنئين هذا العيد إلا أن مشاعر المشاركة تبقى حاضرة بوضوح بين أبناء الكويت وكل أطياف المجتمع، حيث تتجسد في الجميع مشاعر الحزن لرحيل قائد كبير ومشاعر الثقة في غد يقوده صاحب السمو أمير البلاد مع مشاعر المحبة للقيم الروحية التي يجسدها الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حتى مع غياب لقاءات التهنئة بالعيد.