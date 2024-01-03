ثامر السليم



قال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عباس عزيز إن عمادة القبول والتسجيل قد انتهت من مراجعة السجلات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، موضحا أن مراجعة السجلات الدراسية للطلبة تتم في ضوء صحائف التخرج المطبقة عليهم وذلك للتأكد من استيفائهم كل متطلبات التخرج.



وبين أن عمادة القبول والتسجيل تحرص على نشر أسماء الطلبة المتوقع تخرجهم في كل فصل دراسي ليتأكد كل طالب أنه من بين المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الحالي، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب بجامعة الكويت.





الآداب

٭ دلال مرزوق حويضر عواد الرشيدي

٭ مهرنوش محمد زماني

٭ غالية محمد عبد العنزي

٭ فرح خالد نايف العتيبي

٭ أحلاهم خالد عبد الله المهنا

٭ شيماء عادل سند المطر

٭ فجر علي عبد الحسين بهمن

٭ طيبة سليمان صالح المكيمي

٭ غزل محمد رمضان الكندري

٭ بدرية الهامي ابراهيم العوضي

٭ هيا أحمد عبد الله المعصب

٭ ود هاشم خليل السيد عمر

٭ مي عبدالعزيز ناصر الجبرى

٭ نوف سعد عبدالله المخلف

٭ عروب خالد فاضل فيلكاوى

٭ نور صادق عبدالرضا مكي خليل اسود

٭ ديمه خلف دخيل الله الراجحي

٭ أسيل محمد مشعان العدواني

٭ شيخه محمد مبارك السهلي

٭ نوره فيصل مطلق الشليمى

٭ رشا فلاح سعد الهبيده

٭ ساره نواف بدر الربيعان

٭ شمايل فهد عبدالرزاق عبدالله الخبيزي

٭ • أسيل سلطان مساعد العريفان

٭ شيخه جاسم محمد العبيدلي

٭ زينب مهدي مرتضى كاظم بهبهاني

٭ بدور عيد عواض المطيرب

٭ لينا غانم غنيم المطيري

٭ شهد ماجد صالح الديحاني

٭ آلاء وليد دويان الشمري

٭ زهراء ناصر حسين القطان

٭ لولوه أحمد عثمان محمد

٭ افراح براك مزيد العنزي

٭ أسماء محمد عمر باصالح

٭ روان عادل نعمه بوفتين

٭ مريم صالح ابراهيم عبد الرحمن

٭ حوراء نجم بدر الجزاف

٭ حوراء حامد علي حسين

٭ آمنة فهد ناصر الحتيته المطيري

٭ غدير فلاح مانع الهدبه

٭ شهد أسعد ناصر العبدالله

٭ عايشه شيتو بيلو

٭ خلود محمد سعد محمد سيد احمد

٭ نورة بدر خالد الشرقاوي

٭ نوف ضيدان مطلق المطيري

٭ لولوه فهد عبدالله الحربى

٭ طيف على دريول الشمرى

٭ شريفة محمد ابراهيم محمود

٭ منيرة شداد عبدالله الشمرى

٭ ريان يعقوب يوسف حيدر

٭ رتاج عبداللطيف ساهر الخالدي

٭ سارة فهاد عبدالله البرجس

٭ مريم عيد سيف الرشيدي

٭ دانة سالم شديد فريج

٭ النوري صالح الهاجري

٭ منيرة عبدالله عيد غانم

٭ مريم علي عبدالله محمد الصغير

٭ مناير فلاح جعيلان الرشيدي

٭ دانه فارس ذريان العنزى

٭ دلال نادر عبدالله بوغيث

٭ سارة فيصل سعود الخالدي

٭ دلال احمد عبدالله الهران

٭ عائشه سعد ضاري جيال العاقول العنزي

٭ • ملاك مبارك محمد الحربي

٭ رزان احمد عبدالمحسن الياقوت

٭ روان جهز خالد العتيبي

٭ شيماء محمد عبدالله باقر زاده

٭ حصة محمد عبدالله كثيب ناجي المطيري

٭ فدك سليمان محمد رفيع أشكناني

٭ أسيل سعود لافي فهيد الرشيدي

٭ فاطمه شمروخ طلاق الشمري

٭ مريم حمود سلمان الرشيدي

٭ نورة احمد صقر المخانجى

٭ سارة سلطان لافي العصيمي

٭ سارة صالح ناصر العدواني

٭ كوثر على عبدالعزيز الدريع

٭ رحاب عبيد محمد الحويقل العتيبى

٭ فاطمه عباس محمد الحبابي

٭ ريان سعد عبد المحسن التميمي

٭ غيوض دليم عبد المحسن المطيري

٭ مريم حامد خلف الحربى

٭ أريج ناصر محمد الحوشان

٭ فاطمه برويز هيبة الله محمودي

٭ مشاعل فارس مطر مسيعيد العازمى

٭ زينب محمد عكاش سليمان شامان العنزي

٭ • زينب خالد النجار

٭ بشاير راشد عبدالله محمد جوهر الرشيدي

• رتاج عادل سالم الخالدي

٭ مريم نايف فلاح المطيري

٭ موضي غازي سلمان العلي

٭ مناير سعد صحن الهاجري

٭ شعيع مفرح حمد الشمري

٭ ريم ناصر عبدالله الرشيدي

٭ اسماء حسين سعد ناصر الخنين العجمي

٭ الشقحاء غنيم صغير الهاجري

٭ سبأ مبارك ضبيب سعدون علاج الرشيدي

٭ دنيا فيصل عبدالله عبدالرحمن العلي

٭ بتول متعب حنون الشمالى

٭ منار عبدالله سلطان العتيبي

٭ شيخه عمار عباس الحداد

٭ منيرة عبدالله محمد عبدالله سالم الهاجري

٭

٭ هاجر هاني عبداللطيف الدعي

٭ يسرا فالح مرزوق المطيري

٭ شيماء ابراهيم محمد الحبيشي

٭ مريم توفيق محمد يوسف

٭ روان خالد بعيجان المطيري

٭ مريم فهد مبارك المطيري

٭ أماني عدنان سيد كاظم الموسوي

٭ ميثاء بنت نايف بن حسن الزرافية

٭ ندى راشد محمد حسن

٭ ضحى سعود طالب النغيمش

٭ نورا حميد فلاح الفهد

٭ كوثر يوسف مندي خدادا

٭ مها راشد عبدالله سعيدان المطيري

٭ هدى صقر عياد سرحان المطيري

٭ ديمه بدر نايف الدوسري

٭ سارة على حسين العتيبي

٭ فاطمة صادق جعفر الشطي

٭ سارة سعد عبدالله المخلف

٭ فاطمة حمد زيد سعود البسيس

٭ نورة خالد ابراهيم حذيفة

٭ أسماء عادل سعيد مبروك

٭ شامه حمد فهد ابوشيبه

٭ وفاء محمود احمد

٭ طيف متعب مطلق العتيبي

٭ حنان خالد محمود الطويل

٭ بسمة محمد احمد عبد المعز

٭ الكوثر بدر ابراهيم عاشور

٭ ندى عادل محمد حسين

٭ عفاف مفلح فهيد العازمى

٭ فرح محمد عبدالعزيز الماص

٭ حنان راضى حمد صخي

٭ مريم غشام حمود العازمى

٭ نورة محمد حمود غرابان

٭ دلال خالد محمد عبدالله حمد المويزري

٭ • دانة عادل حسين يوسف

٭ نورة سعد عايض العتيبى

٭ آمنه فواز غانم الجنفاوي

٭ عائشة ياسين محمد الفيلكاوي

٭ باسمة عبدالرحمن صالح مال الله

٭ فاطمة مرزوق مفلح المطيري

٭ هاجر نزال مناور حسين

٭ اسراء فؤاد سيد محمد الشماع

٭ دانه احمد فهد محمد الاحمد الوهيب

٭ نورا شبيب سعد العجمي

٭ حصة يوسف عبدالواحد خليل ابراهيم الفيلكاوي

٭ عالية محمد هادي سيد أمير محمد القزويني

٭ فايزة سعد محمد المقبول العجمي

٭ دلال راشد مرمس عيد فالح الحضيري

٭ روان عادل ماجد طلق ماطر رشيد العتيبي

٭ منال محمد فيصل دره

٭ يارا سالم محمد المطيري

٭ ركاز طلال صقر اشتيلي

٭ ايلاف احمد عبدالله علي العلي العصفور

٭ جنان أحمد محمود البغلي

٭ أسماء سالم سعيدان السليماني

٭ ريم مبارك مستور المستور الجعيد

٭ عائشه عادل يوسف الشرقاوي

٭ سارة فهد عبيد العنزي

٭ خوله عبدالله عيادة الشمري

٭ دلال خالد محمد بهبود

٭ غنيمة محمد حسن التويتان

٭ عليه عوض ناجم الهاجري

٭ نوال عبدالله فهاد العجمي

٭ هدى حسن نغيمش العنزي

٭ كوثر أحمد سعود الدواي العازمي

٭ فجر عبداللطيف عبدالله الشويب

٭ هاجر شاكر سيد اسماعيل السيد حسن

٭ نوف شقير ساكت الضفيري

٭ روان بنت محسن بن علي المطيري

٭ نسمة سليمان هليل الحربي

٭ شهد محمد هلال الشمرى

٭ هبة فيصل إبراهيم الطاهر

٭ محمد كيبا سيسي

٭ علي عصام اسماعيل البلوشي

٭ عبد الله غريب عيسى المطيري

٭ يوسف زعل عزارة فرتاج سحلان

٭ أحمد عماد أحمد التجلي

٭ يوسف صالح شارع الظفيري

٭ خالد على عطا مبارك سالم الفضلى

٭ سيكو كافاندو

٭ احمد بدر ماطر عويض سويبط الديحاني

٭ مشعل عبدالعزيز عبدالجليل الخالدي

٭ سعد يوسف سعد المطيري

٭ براك نافع عواد الظفيري

٭ عبدالرحمن هاشم عبيد العنزي

٭ جراح مطلق محمد مبرج العازمي

٭ عبدالرحمن عيد شنيفى الماجدي

٭ عبدالعزيز ماجد عبدالرحمن الخالدي

٭ داود محمد صالح احمد الرمضان

٭ ناصر صباح ظاهر العازمي

٭ خالد جامع رفاعي العازمي

٭ فواز شفاء الهيلم العنزي

٭ نايف محمد سعود الشامري

٭ خالد مشعل عايد الشمري

٭ عبدالرحمن فواز مطلق شهاب

٭ سعود عبدالله مرضي العجمي

٭ عبد الوهاب طارق علي المزيعل

٭ عسكر عياد عسكر العنزي

٭ صالح سعيد عبدالله حمود سعيد المطيري

٭ محمد جابر عبدي العرف

٭ ضاري نصار عزران بطي

٭ احمد فهد محمد مبارك اكبيل الرشيدى

٭ • مناحي مشعل مناحي العلى

٭ فواز رميض غنيم الظفيري

٭ عبدالله ناصر فهد هذال مقدن الصواغ العازمى

٭ • حمود بن سلمان بن حمود المطيري

٭ خالد غازي مناحي بن زريبة العتيبي

٭ عثمان سالم محمد عمير الهيب الحريجي

٭ • فيصل مناحي بدر عماش الظفيري

٭ علي معيض عوض الرشيدي

٭ فهد فيصل عوض الرشيدي

٭ جاسم محمد جاسم راشد الاستاد

٭ صالح خالد صالح محمد محيسن الحبشي

٭ خالد طالب عبود العبيد

٭ عبدالرحمن نايف عبدالعزيز العنزي

٭ مشاري فضيل فلاح فضيل الفضلى

٭ عيسى رافع محسن الشمري

٭ زكريو شريبوف

٭ ماجد نافل حميدان

٭ عيسى سانا

٭ محمد اسعد جدعان العتيبي

٭ أحمد عبد الأمير عبد الحميد شعبان

٭ صقر عياد صقر المطيري

٭ متعب ثامر عيد المطيري

٭ ناصر أحمد معلث الرشيدي

٭ سلطان راكان نفل العجمى

٭ محمد داود علي شمس الدين

٭ محمد شجاع غازي المطيري

٭ بدر نواف خالد الصقعبي

٭ سعد جعفر حمد العازمي

٭ محمد يوسف حسين الفيلكاوي

٭ نايف صالح عبدالكريم السعيد

٭ احمد سالم محمد مطيران

٭ ناصر جاسم محمد الدخيل

٭ ايمان زارع حسين ابادي

٭ محمد كمال احمد سلمان

٭ أحمد علوش معدى العتيبي

٭ يوسف عبدالله شعف الظفيري

٭ مزيد عارف راشد الظفيري

٭ يوسف يعقوب يوسف اسماعيل البدر

٭ ناصر عيد عبيد العجمى

٭ عبد الرحمن صباح لفته الضفيري

٭ يوسف طلال عايد فليطح بشار الموعد الشمري

٭ • عبدالله حسين عبدالله العتيبي

٭ فواز سعود عبدالله الشمري

٭ فادي فالح حسين العطية

٭ فهد غصاب خشمان فرحان

٭ عبد العزيز فارس خالد الدواي الرشيدي

٭ بدر فيصل فراج معزي فراج المطيري

٭ عبدالمحسن ضارى عبدالمحسن العمير

٭ موسى غازي صالح الشمري

٭ فهد فراج مانع العجمى

٭ يوسف عبدالكريم عبدالقادر محمد عبدالقادر السرحان

٭ • نزال ضاهر نزال العنزي

٭ علي عبدالعزيز جعفر المطوع

٭ فهد سعدون مطلق العراده

٭ نجم نضال نجم العيدان

٭ مصعب علي أحمد الخميس

٭ وليد محمد عبدالرزاق ملا على

٭ وليد حلو فياض العنزي

٭ منصور دمشق منصور العجمي

٭ محمد راشد جابر فرحان

٭ سيف الاسلام اوما

٭ خالد محمد خالد الفضلي

٭ عبد الرحمن مبرد عوض ضيدان السعيدي

٭ • محمد لامين كونتي

٭ حسن محمد عبدالكريم الششتري

٭ نواف عبدالله حمد الشمري

٭ بندر عادل فرحان العنزي

٭ فيصل فلاح فراج السهلي

٭ أحمد خليف غنيم العنزي

٭ مشعل عقيل هزاع سالم المطيري

٭ راشد ياسر راشد الدرويش

٭ عبد الرحمن صالح عودة البناقي

٭ أيداربيك كاديكوف

٭ ماضي خالد ماضي المطيري

٭ خالد محمد حسن العلي

٭ فالح فهد فالح الابراهيم

٭ غرب يحيى

٭ حسين عبدالرحمن حسين احمد

٭ صالح خالد قزار الجاسم

٭ منصور جمال منصور دناع مهاوش الهاجري

٭ • محمد شافي راشد الهاجري

٭ كليلو فاتي

٭ نوح يوسف أحمد الكندري

٭ وليد طايع محمد المطيري

٭ محمد سعد محمد العجمي

٭ مشعل بتاع خلف المطيري

٭ محمد ساير عفيف الشمري

٭ سعود شافي سلطان محمد سلطان العجمي

٭ • احمد محمد احمد مروان

٭ عبداللطيف فوزي حسن عبدالله المعتوق

٭ يوسف إسماعيل عبدالله الشطي

٭ محمد زيدان خليف العنزي

٭ تركى غنيم رميض الظفيري

٭ خالد محمد خالد المطيرى

٭ مهند خالد الحميدى القحص

٭ عبدالله دريميح فيحان العتيبي

٭ عبدالرحمن مصلح جلوي العنزي

٭ اكبر ماماتقدير اولو

٭ سلمان عبدالله برجس العنزي

التربية



٭ ارزاق سالم عوض الهبيدة

٭ زينب عبدالعزيز ناهى جبر الفضلى

٭ فاطمه عادل ناصر الكعمي الرشيدي

٭ شوق حسين فالح الديحاني

٭ فاطمه حسين على العنزي

٭ أسماء مقبل عيد الرشيدي

٭ منيرة فهد عايض العتيبي

٭ روابي سعود فهد المطيري

٭ مراحب عبد الله مسلم الحجيلان

٭ حنان أحمد محمد العازمي

٭ الهنوف محمد فالح المعصب

٭ فاطمة جاسم صقر بشارة

٭ امل مناور حسين المطيري

٭ روان فلاح حمد الشمري

٭ شيخه محمد علي الهزيم

٭ آلاء عبدالهادي سالم الجداوي

٭ لولوه عبدالله خليفة الدهام

٭ أريج محمد قبلان العازمى

٭ رزان محمد حمدان العنزى

٭ منال علي سعد زريج

٭ ريهام سالم علي سالم الخميسية

٭ مشاعل خازن عكاش مجول

٭ دلال بدر ابراهيم العتيبي

٭ دانه محمد فهد العتيبي

٭ جمايل عبداللطيف شبيب الخالدي

٭ نورة بدر لافي العازمي

٭ حوراء حمد جاسم الصايغ

٭ منيرة حماد حمود الديحانى

٭ سارة ناصر عبدالله العتيبي

٭ سارة منصور مصلط نهار مطلق العتيبي

٭ سميرة فهد مبارك الضويحي

٭ مريم فهد عايد فلاح

٭ منيرة مساعد مبارك سالم سليم

٭ بدور فهد هداد الرشيدي

٭ أماني مشعل سالم الوطري

٭ غدير سعود دهام حرقان فهيد الدليك السعيدي

٭ دلال هادى مبارك الهاجري

٭ عائشة جاسم حمود الحربي

٭ مضاوي ارشيد رجا العازمي

٭ سارة عبدالله فدغوش الهاجرى

٭ ريم فارس عيد الشمرى

٭ ريم عثمان عبدالله الكندري

٭ آيات ناصر بنيان الخالدي

٭ أنوار عيسى عويس الرشيدي

٭ وعد عبدالله مجبل درنكس العازمى

٭ هيا عبدالرحمن شعيفان العتيبي

٭ فرح وليد خلف الصميعى

٭ العنود عوض احمد الحقان

٭ بشاير ضاحى شاهر صايل

٭ سارة عبدالله هاني عبدالرزاق

٭ طيبة ناصر مزهر الشمرى

٭ سارة فريح حمود الكوح

٭ أنفال محمد يوسف دمخي

٭ مريم محمد حزول العنزى

٭ نوف علي مبرد الشمري

٭ ديمة مناور صالح المطيري

٭ سارة بدر مطرف العنزي

٭ مريم حمزة جمعه أحمد

٭ فاطمة عبدالعزيز أحمد الشطي

٭ هدى عيسى عبدالله فيروز

٭ سارة محمد فرج فهاد النويعم

٭ سارة سامي مطرد العنزي

٭ الطيفة مطلق رجاء العازمي

٭ سارة خالد زيد الخالدي

٭ منيرة سعود مدعج الديحانى

٭ فاطمة مساعد معوض الرشيدى

٭ نورا مطيلق مزعل الظفيري

٭ البندري عبدالله عماش شافي

٭ موضي سالم حواس العنزي

٭ رهف راشد رزيق الرشيدى

٭ فاطمة سليمان مطلب العنزي

٭ ألطاف أحمد مبارك ريحان العازمي

٭ أمل مسفر علي العجمى

٭ فتوح علي حسن القلاف

٭ رغد أحمد حمود الرطيب العازمي

٭ عائشه عبدالله مسلم النصافي

٭ سهام سند دوان البذالي

٭ انوار صحن فرحان ساير

٭ وضحه عبد الله صلبى محمد

٭ هيا يوسف عيد الاذينة

٭ نوف عبدالله فالح العازمي

٭ ملاك راشد محسن المري

٭ منار عيد مفلح العازمي

٭ وجدان فايز سعود العازمي

٭ وضحا فرج عبيد الديحاني

٭ روان بداح حماد الدوسري

٭ أسماء كمال محمد الدسوقي

٭ بشاير خالد فهيد الرشيدي

٭ نورا عبدالرزاق عبدالرحمن العوهلي

٭ نوال نايف هايف العازمي

٭ أنوار فهد جمعان العازمي

٭ البندري اسعيد ناصر الهاجري

٭ العنود أحمد حمدان السعيد

٭ رتاج علي عبد الله العنزي

٭ منيرة مهدى نافل العجمي

٭ ضياء محمد عساف مطلق العتيبي

٭ وضحة صايد صندوح الظفيرى

٭ موضي سعد فرحان القحطاني

٭ حصة نواف فلاح حمدان زويد هادي بن سلما

٭ شوق حربي حمد الظفيري

٭ نورة عبدالكريم صالح فراج

٭ طيبة نصار قناص الخصيلي

٭ رغد عبدالعزيز جاسم الفضالة

٭ مريم علي عايد صويلح

٭ سارة عبدالله محمد الخالدي

٭ نوف ظاهر طعمة الظاهر

٭ ملاك عبدالله خلف السليماني

٭ فاطمة مبارك مرضي العازمي

٭ مريم جاسم محمد اللهيدي

٭ شيماء جمال عايد العازمي

٭ سارة جمعان فالح الملعبي

٭ فرح أحمد خلف الشنفا

٭ شروق محمد عبدالله العتيبي

٭ نور نجيب حمد القحطاني

٭ دانة خلف عجيرم العازمى

٭ نورة سعد مطر الخشاب

٭ مها جابر عودة الشمري

٭ مناير شايع راشد الهاجري

٭ نورة فيصل متلع الدوسري

٭ مشاعل يوسف سالم سعد فهيد العازمى

٭ • زينب علي حمدي القطان

٭ رهف حمود عتيج العازمى

٭ نوير مفلح عيد العجرا

٭ منيرة خالد سمير الحربي

٭ سارة محمد خلف القحطانى

٭ ملاك فهد بريجان العازمى

٭ شهد حامد فالح أبوغنيج

٭ منيره بندر سعد العتيبي

٭ دلال سلمان فهد حشة

٭ هدى خالد مجبل الرميضي

٭ هاجر عيد سعد الحربي

٭ ضحى نصار مبارك العازمي

٭ رهف محمد تركي المطيري

٭ أصايل عيد ناصر الظفيري

٭ خلود سليمان محمد المطيري

٭ حنان فيحان مقذل العازمي

٭ الجوهرة سالم فهد الهاجري

٭ غلا طلال عويض ملفي حريص المطيري

• منار خليفة فالح العازمى

٭ سارة محمد صقر الرشيدي

٭ مريم فارس خليفة العازمي

٭ هنادى جودة هلال الشمري

٭ شيخة مفرج محمد السبيعي

٭ عائشة محمد نصار الحريتي

٭ منيرة طلال لافى العازمى

٭ بدرية فلاح جاسم ظاهر

٭ حصة مطلق سعود المطيري

٭ فاطمة عبدالله ابراهيم عبدالله

٭ آيه جاسم عبدالله الخضر

٭ هيا منيخر سعود العجمي

٭ فرح راشد مبارك العازمي

٭ دانة خليفه منصور العازمي

٭ سارة ابراهيم سعود الجلال السهلي

٭ ندى محمد عبدالله الدوسرى

٭ روان عادل علي العازمي

٭ سراء سالم جمعة راشد

٭ هديل حسن فهد بداح العجمي

٭ دلال صالح مبارك العازمى

٭ سارة عيد حنيان الرشيدي

٭ دانة بدر سعد المشحني

٭ ايمان خالد عوض العنزي

٭ مها فيصل عويض الديحاني

٭ شيخة مرزوق بجاد العتيبى

٭ دانة عبدالله حسين العجران

٭ دانة حمد ناصر العازمي

٭ شيخة عبيد علي العجمي

٭ نورة سالم مانع العجمي

٭ ضحى شريان ضاحي اللوغاني

٭ هاجر سليمان حسن مجبل

٭ غزلان حمد بريدان العازمى

٭ رهف جمال عوض الدويخ

٭ هيا اسعد مرزوق العازمي

٭ نجد عبدالله مبارك الدوسري

٭ غادة راضى سلمان الجنفاوي

٭ سارة حباب عبدالله الحربي

٭ ابرار محسن عباس دشتي

٭ مرام عادل عبدالله العصفور

٭ غدير خميس عبيد النعيمي

٭ نوال ناصر على الرشيدي

٭ ريما خالد حسين العجمي

٭ تهاني فهد محمد سهيل نجم عبدالله الشمري

٭ • أثير عويد شويش الشمري

٭ هند سعود ناصر فجري

٭ فجر ماجد راشد العازمي

٭ سلمى عبيد محمد العازمي

٭ دانة فوزي ابراهيم السبيعي

٭ غزلان فهد مرزوق عيد

٭ مريم فالح جابر جازي

٭ أسماء فوزي علي عبدالمحسن محمد البناء

٭ منار سعد حمود الخرفشي

٭ زينب جابر غنيم الماجدي

٭ نور هواري ابراهيم الخالدي

٭ نورة فلاح عايف العازمي

٭ شوق مبارك هادى العازمي

٭ اسماء سحيم فلاح عيد العازمي

٭ ندى رمزى مطيع تيم

٭ هاجر خالد رفيع الشمري

٭ حوراء حمد على العجمي

٭ حوراء علي حسين اشكناني

٭ شهد زيد ذياب الشمري

٭ عذارى عبدالله محمد العتيبي

٭ زهراء عدنان اسماعيل عبدالله

٭ ريم خلدون مبارك الضويحي

٭ دانا ناصر خميس العجمي

٭ منيرة رضوان على العبيد

٭ المها سلطان نايف المرشد

٭ بسمة جابر هطيل العنزي

٭ الهنوف ثامر سعود المطيري

٭ شهد مطلق سعدون الرشيدي

٭ اريج عبدالله مشعل المطيري

٭ سهام محمد مانع الديحاني

٭ أسماء مطلق جاعد جاعد

٭ البندري متعب نايف المطيري

٭ دلال بدر خليفة الفقم العازمي

٭ دلال تركي عشوان العنزي

٭ وسمية نواف صحن الصليلي

٭ نورة مساعد خالد العازمي

٭ أنوار عبدالعزيز عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب

• هاجر طلال حزام المطيري

٭ أبرار ماجد سليمان العنزي

٭ ضحى جاسم حسين محمد

٭ عبير عبدالهادي علي سليمان سلطان العنزي

• فجر غازي فهد الشمري

٭ شوق خالد فراج حمود سند العازمي

٭ تذكار مرضى بدر العنزي

٭ عائشة فهد سعود المشحني

٭ دانة زياد خالد سالم احمد الوهيب

٭ منيرة مفرج فهد احماده

٭ فرح سيف رجا العازمي

٭ غزوة بنت مفرح بن سعد الدوسري

٭ الجوزا فراج عبدالله الدوسري

٭ هيا فهد سعد الحميدي

٭ سارة فالح محمد المطيري

٭ نوف نواف كساب صحن

٭ فوز ماجد ناصر العتيبي

٭ سارة عبدالله مبارك الحجيلان العازمي

٭ شهد شريد فتنان المطيري

٭ تاضي مشعل يوسف الشمري

٭ فاطمة سعود فيصل الشمري

٭ مريم محمد نافع السعيدي

٭ هبة أنور سعود الحامد

٭ رهف نعير سعيد الهاجري

٭ باسمة خلف علي العنزي

٭ الجازي رجيان مبارك هداف الهاجري

٭ فجر محمد فراج العازمي

٭ انتصار حمود حسين الشريكه الرشيدي

٭ بشاير سالم سعيد مبارك الهاجرى

٭ دلال ناصر سعد شويع

٭ انفال خالد محمد العتيبي

٭ خلود عبدالرحمن عبيدالله الرشيدى

٭ علياء سعد صالح الهاجري

٭ أنوار مبارك عبدالله المطيري

٭ نورة عقيل منور الشمري

٭ مريم ذعار فيحان العبدلي

٭ مريم مساعد عيد العازمي

٭ ديما فيصل محمد النويعم

٭ أمل مساعد سعيد الديحاني

٭ مي مقبل رزيق الرشيدي

٭ أسماء حسين علي الشمري

٭ هديل عامر علي الدماك

٭ أنوار حسين زويد مطر

٭ مريم عبدالعزيز مشاري المراغي

٭ مريم صنت دليم مروي ملوح العازمي

٭ مضاوى وليد عوض الهدية

٭ شيخة فلاح بداح العازمي

٭ سبيكة فايز سعيد العدوانى

٭ فتون مساعد عقاب العنزي

٭ رهف جابر جمعان العازمى

٭ هيا نواف عبدالله العازمى

٭ طيف موسى غايب الرشيدي

٭ اماندا احمد حسن الشرقاوي

٭ البندري سامي منصور عوض صقر العدوان

٭ • آمنة خالد غازى بطحي المطيري

٭ أريج عبدالعزيز سعود العدواني

٭ وضحة مرزوق خليفة العازمي

٭ أمثال يوسف عايض العازمي

٭ فاطمة عبدالهادي مسفر العدواني

٭ رهف راشد مبارك العازمي

٭ تهاني فليح فالح العازمى

٭ فاطمة ميثم بدر البلام

٭ سارة حمد كعيد الظفيري

٭ البندري مبخوت مفرح مبارك الزمانان

٭ • بشاير فيصل حمد المري

٭ نادية أحمد سالم

٭ هنادي نبيل عبيد العازمي

٭ عبير عبدالله محمد الصانع

٭ جملاء سعيد سعد الهاجري

٭ نوف مبارك خالد العنزي

٭ هيا فارس مشيلح العتيبي

٭ مريم علي عبدالله الحوال

٭ سعاد بدر ناصر اليتيم

٭ روان أحمد جاسم الشرقاوى

٭ اشواق ماجد ابراهيم البلوي

٭ مريم بدر علي العنزي

٭ مراحب مبخوت مفرح الزمانان

٭ رحاب مطلق مبارك العازمي

٭ عائشه جمال موسى عطيه الصهيبي

٭ مي سالم عبدالله العجمى

٭ لولوه حمد بداح العجمي

٭ فجر منيف مبارك الماجدي

٭ دانة مهنا عناد الخالدي

٭ شيماء صلاح أحمد الضفيري

٭ شيخة سعود برغش المطيري

٭ دانة أحمد فلاح العازمي

٭ هاجر بدر سليمان المطر

٭ دلال مشعل سالم الشريدة

٭ شهد منصور ادغيم الهبيدة

٭ أسماء عامر مكراد المحفوظ

٭ غدير ناصر محمد العازمي

٭ الجازي سويد عيفان الهاجري

٭ ورود فلاح محمد العجمي

٭ شيماء ابراهيم أحمد حسين

٭ مريم اسماعيل تميم الدوسري

٭ رتاج بدر ذعار المطيري

٭ شيخه عبدالله محمد العجران

٭ سارة عايض عبيد الرشيدي

٭ ديمة يوسف عواد العازمي

٭ هيا فلاح مفلح العازمي

٭ ايمان عبدالمنعم استامبولي

٭ مراحب سعد عبدالله راعي الملحا

٭ انفال فارس عايد الظفيري

٭ حصة حماد فرحان الشمري

٭ مي مبارك صالح فالح العازمي

٭ مطيرة عبدالله محمد محسن مديعج عوض العازمي

٭ هيا مشاري فالح النويعم

٭ فاطمة عبدالله محمد الرشيدي

٭ مها ماجد صالح العازمي

٭ دانة حسين علي المطيري

٭ الزهراء عبدالرضا حرزي نزاد

٭ هند عبدالله امريط الهاجري

٭ اسماء احمد حجى العازمي

٭ دانة احمد عبدالله الرشيدي

٭ عائشة هادى فالح الرشيدي

٭ منال طلق علي العازمي

٭ سارة عبدالعزيز مرزوق العازمي

٭ مريم جعفر يعقوب أبو الحسن

٭ أنوار برجس سالم الشمري

٭ اريج سالم احمد السنان

٭ نور سادات سيد احمد رضوي

٭ سمية مطر فالح المصيريع

٭ دلال منصور فضى الرشيدى

٭ فاطمة عطا الله عبدالهادي المطيري

٭ ايمان مسلم عبدالله الحجيلان

٭ رغد مشعل محمد العازمى

٭ كنوز فواز سعود الظفيري

٭ مها عايش نمر السعيدى

٭ نورة مبارك عبد الهادي المطيري

٭ خلود عيد ظاهر العازمي

٭ حسنة عيد مصبح فهد العازمي

٭ ابتسام ناصر كنش سرحان

٭ منيرة حمد عبيد الرشيدي

٭ هيا سعود علي السبيعي

٭ سارة طارق رزقان الرشيدي

٭ رهف علي بعيجان السبيعي

٭ انفال حمد طلق السبيعى

٭ ايمان جديع زعيل مصطفى المطيري

٭ دانة سلمان حميد العازمي

٭ دانة عبدالله شباط العفاسي المطيري

٭ مريم خالد ظاهر السهيل المطيري

٭ مريم جاسم ابراهيم الخضر

٭ أفراح رشيد عياضة الرشيدي

٭ سارة خالد عبدالله الجريد

٭ ايمان بدر ضاري الشمري

٭ هدى خالد ضحوي المطيري

٭ شهد سعود عبدالعزيز الرقوه

٭ عايشه خليفه دلي العنزي

٭ غالية فهيد معيكل العجمي

٭ فاطمة الزهراء علي احمد حيدر

٭ شيخة شاهر بداح شاهر علوش المطيري

٭ مشاعل محمد العجمي

٭ مريم عبد اللطيف نجم عبدالله

٭ فاطمة عبدالعزيز جاسم محمد حسن ماحسين

٭ البندري عبدالعزيز عويد العنزي

٭ فاطمة علاء محارب الجسار

٭ نوف نايف غازي المطيري

٭ نجود مفرح سعد الدوسري

٭ منار عطية صويان الظفيري

٭ هند محمد جهز محمد المطيري

٭ فاطمة خالد سعد الشمري

٭ مها محمد عواد العازمي

٭ فرح جمال أحمد الاذينة

٭ عائشة محمد بادي العتيبي

٭ غالية محمد مبارك العنزي

٭ لولوة يوسف عبداللطيف الشويطي

٭ عالية محمد عبدالله الظفيري

٭ لطيفة مشعل ميزر السهلي

٭ أنفال مشعل عبدالهادي الشمري

٭ نور محمد حمد العازمي

٭ ليالي محمد ناصر فالح الهاجري

٭ عائشة بدر مطر الرويعي

٭ حسناء خالد سعد العازمي

٭ ريم حباب دحيم العتيبي

٭ امينة كامل سويلم الظفيري

٭ نورة محسن محمد المطيري

٭ غدير فهد معتق حمود محمد جابر الضعينة

٭ نوير محمد نهار سريع

٭ ريم نافع حبيب تركي قطامي الخالدي

٭ بشره مدلول مراد غالب

٭ هاجر سليمان جاسم بوغيث

٭ رتاج سعود رشيد العازمي

٭ هاجر مزيد مهنا الفضلي

٭ فاطمة فيصل محمد سطام المطيري

٭ منيرة فهد راجح ناصر العجمي

٭ سارة عبدالله سعد الرشيدي

٭ تهاني صبر نهار صلفيق

٭ فاطمة عبدالله ضعيان العنزي

٭ منار مشاري راشد الخشم

٭ نورة سعد هادي العازمي

٭ البندري متعب فهد العجمي

٭ غدير غازي عبدالله محمد ذعار الجنفاوي

٭ أبرار غازي صالح الشمري

٭ سارة ملفي براك العازمى

٭ لولوة عبدالعزيز ملوح الظفيري

٭ عالية نايف مفرج المطيري

٭ هاجر نايف سوهج الشمري

٭ امثال اسعد فراج الحربي

٭ خديجة سعيد يوسف الحايكي

٭ نورة محمد راشد ال سنيد المري

٭ نورة بندر غازي محمد

٭ شيخه مغير مناور فيصل

٭ مريم جمال عويد الظفيري

٭ نادية حزام ابجاد المطيري

٭ شعاع نواف مجبل الشمري

٭ امل علي سعود فايز

٭ رهف بدر ملهاب الرشيدى

٭ ريم ماجد صالح العازمي

٭ وحش محمد عشوان العنزي

٭ فرح أحمد فالح العازمي

٭ مريم دحيم فايد الرشيدي

٭ مها مطلق عبدالمحسن المطيري

٭ مضاوي عبدالله عذاب العنزي

٭ غلا فايز راشد دعيج الركيبي

٭ زينب محمد أحمد العاشور

٭ مروة عبدالله فهد العازمي

٭ فرح فلاح شعيب عبيد

٭ أملاك عالي صياح الرشيدي

٭ حصة خالد نهار المطيري

٭ انوار سيف عبدالله العازمي

٭ وضحة سالم دهيليس العازمي

٭ نورة عبدالله فهاد العجمي

٭ أرزاق خالد طلق العازمي

٭ مريم سعد محمد العازمي

٭ وصال دعيج خليفة الموسي

٭ شمة صباح لافي الخالدي

٭ مناير خالد مناحى مهنا

٭ آمنة متعب علوش عوض الحميدي المطيري

٭ غدير قالط فارع المطيري

٭ روان حمد مبارك مطلق حمد الهاجري

٭ سهام سعيد منير العجمي

٭ برق شاكر عايد الشمري

٭ سارة عبدالله على المري

٭ نورة سويلم على العازمي

٭ شيماء ناصر ضيدان الهاجري

٭ خلود فهد محمد الشمري

٭ لميس صابر جمعان عبدالله

٭ غدير سعود عاقل الشمري

٭ هاجر عبدالله فهد العجمي

٭ في سحمي عبدالله السبيعي

٭ نورة مبارك صالح الهاجري

٭ فاطمة صليهم فهد الهاجري

٭ أماني روضان بهلول ثامر

٭ رها عبيد حسن العتيبي

٭ مريم براك رفاعي العازمي

٭ سارة احمد محمد الحسيني

٭ سارة عتيق حمود القحطاني

٭ آمنة عقاب محمد عقاب

٭ أوراد حمد عبدالحميد طه عبدالحميد الشومان

٭ سلمى اسماعيل يوسف عثمان

٭ غدير عايد كريم شيحان

٭ نجد فلاح مرزوق المطيري

٭ هديل عادل عمر بن سلمان

٭ موضي محمد عبدالله الهاجري

٭ سارة محمد عباس شهاب

٭ شوق يوسف خليف الرشيدي

٭ كفاح حريمس جيحان ضحوي العنزي

٭ • مضاوى محمد عايد الذايدي

٭ نجلاء فيصل قراش العتيبي

٭ نوف عايد نهار العتيبى

٭ بتول سالم بديوى عرفج

٭ طيف منيف منوخ الشمري

٭ افراح زعل عبدالمحسن العصيمي

٭ ريما خالد جمعان سعود العتيبي

٭ بتول ابراهيم بدر الوزان

٭ مها ثامر جلوى الشمري

٭ البندري ناصر فهد المطيري

٭ نورة أحمد محمد صليهم الهاجري

٭ حوراء قاسم عاشور عابر

٭ منى صالح دغيم العازمي

٭ مناير فالح حمود هداب

٭ موضي جابر سيف العازمي

٭ غالية جاسم محمد الرشيدي

٭ نورة سعد ضاوي العصيمي

٭ أميرة خالد ساير العازمي

٭ أرياف خالد مشل المطيري

٭ أسماء عبدالحكيم عبدالغفار العوضي

٭ الجازي عمر سعد الهاجري

٭ عائشة حمد محمد العجمي

٭ منال صالح رضوان الشمري

٭ آمنة بطي فهد الشمري

٭ دلال احمد خالد العازمي

٭ ياسمين راشد دغمي الرشيدي

٭ بتول فهد رصد العجمي

٭ ريم مطلق عيد المطيري

٭ سارة عيد مسلم العجمي

٭ فوز أحمد نايم العازمي

٭ امل فهاد ناصر الهاجري

٭ غزلان سالم راشد العاردي

٭ دلال ناصر مطلق العتيبي

٭ نور باسل عباس العلي

٭ منيرة فيصل محمد العجمي

٭ جنان صالح نعمة العنزي

٭ نورة محمد فيصل السبيعي

٭ رفعة بدر محمد مهنا

٭ حسناء تركي فلاح الحجيلان

٭ وضحة اذعار عطا الله المطيري

٭ حوراء محمد محمود دشتي

٭ سلوى خلف هنداس السعيدي

٭ شهد مناور فهد العازمي

٭ دلال ماجد محمد الحربي

٭ بدور فلاح حمد الشمري

٭ مراحب مطلق فلاح البادي

٭ هلا متعب عجاب شمروخ

٭ مها ناصر غزاي العتيبي

٭ نور رجاء سعود النومس

٭ أمينة فرحان غضبان مهنا الفضلي

٭ لولوه على خليفه الدهام

٭ أشواق عيد قنان الظفيري

٭ وضحه عيد محمد الخالدى

٭ سلمى محمد عويض الديحاني

٭ آلاء طلال منديل المنديل

٭ منى مرضى مبارك العازمى

٭ امثال ناصر فالح فدعوس

٭ غدير احمد عبدالله العازمى

٭ بخيتة ناجي علي اليامي

٭ بتول احمد سليمان اصل

٭ سارة فايز منوخ البديني

٭ هدية جابر شتيوي هزاع

٭ سلوى محمد ناصر سعد العازمي

٭ شموخ عبد المحسن على العنزي

٭ نور سلمان كامل الفضلي

٭ انوار مشعل عويد المطيري

٭ نورة مشعل مرزوق العازمي

٭ أريج محسن سعود الدوسري

٭ امل خالد مجبل المطيري

٭ بشرى حزام محمد العجمي

٭ ديمة سالم عبدالله العصفور الهاجري

٭ فايزة نواف عبدالله العازمي

٭ نورة محمد راشد الهاجري

٭ سارة طلال محمد عقاب العازمي

٭ فضيلة دلي عرنان العنزي

٭ شوق سالم مبارك الرشيدي

٭ منيرة شايع فالح عبدالله الهاجري

٭ فاطمة عقاب محمد عقاب

٭ وضحة حسين صالح الحربي

٭ جوزة سلمان صغير البغيلي

٭ سارة علي نهار علي

٭ هدى خليل حميد العنزي

٭ سارة خالد شعوف الشلاحي

٭ منال على خلف الفضلي

٭ عبير عبدالله سالم الهيفي

٭ دلال فايز نزال عويمر

٭ نورة سالم دهيمان الشمري

٭ البندري مساعد صالح المطيري

٭ انوار مستور مصلح المطيري

٭ ريم حمد طارش الرويعي

٭ ضحى فالح محمد الجباس

٭ سارة على جدعان الراجحي

٭ شروق مبارك حبيلان الرشيدي

٭ أسماء عبدالرزاق محمد علي

٭ عالية فلاح سعود العازمي

٭ يسرا علي العبدالله

٭ شروق نشاط فيصل العتيبي

٭ سارة عبدالله برجس البرازي

٭ آية ياسين رمضان العنزي

٭ نوال خالد جاسم محمد سالم العنزي

٭ ملاك نشمى سالم الفضلي

٭ دانة نافل عايض نافل علي الهبيدة

٭ ملاك كمال حجاب العنزي

٭ دلال يوسف عبدالله نصيب

٭ بتول نهار عامر مكراد المحفوظ

٭ خلود سعد عايض سعد دخنان الرشيدي

٭ هند نواف أحمد عبدالرحمن

٭ نجد محمد ماضي العظيمان العجمي

٭ فاطمة سالم فالح النامي

٭ ايمان عبدالرضا احمد اكبري

٭ نور شعبان عبدالسيد علي

٭ زينب عبيد

٭ دلال فرحان الأحمد

٭ مها فرج عبيد العجمي

٭ فاطمة ابراهيم خليل الفودري

٭ ديمة صالح نغيمش العازمي

٭ سلوى محارب ماطر الظفيري

٭ موضي صالح مبارك عبدالله

٭ عائشة ناصر مسلم العجمي

٭ فجر عبدالمحسن فرج المطيري

٭ بناء الحميدى مفيز الهرشاني

٭ ايمان عبدالعزيز صالح العنزي

٭ اسماء محمد شريف الشمري

٭ ريم محمد بداح عبد الله

٭ سارة عبدالله تويس العازمي

٭ شهد طلال غزاي العتيبي

٭ ريان احمد عايض الرشيدي

٭ ريم صالح شبيب ناصر الشباك

٭ حنان مفرح هليل الحربي

٭ دلال جمال سالم جريان العازمي

٭ كوثر غازي فيصل الشمري

٭ رهف حسين مسفر العجمي

٭ عفاف مشعل مطلق العازمى

٭ الجازى فالح حمود الصواغ العازمي

٭ انتصار ناصر عيد العازمي

٭ منال راشد وثير العازمي

٭ فجر مخلد فراج الكفيدي

٭ ايمان عبدالعزيز سالم الشمري

٭ روان خالد طحيمر الشمري

٭ مريم طلال بدر الجمهور المطيري

٭ دارين مناحى طراد العنزي

٭ أنفال حسين علي حسين حسن كمال

٭ هدى جابر شتيوي هزاع

٭ زينب فواز محمد العوضي

٭ فاطمة نواف نايف العتيبي

٭ عايشة صالح شريدة العدواني

٭ سارة فهد منصور العازمي

٭ فاطمة خالد حمزة حسن صديق

٭ امل فهيد مجلاد العازمي

٭ ديما فيصل هادى الغريب العازمي

٭ اسماء حمود فريان الغضوري

٭ احمد حسن طالب الحديدي

٭ فهد نهار فاخر الشمري

٭ مشعل نواف صالح الخالدي

٭ محمد نواف عبدالرحمن الحربى

٭ ناصر سعود ناصر لفته سلطان

٭ جاسم طارق جاسم التمار

٭ عبدالعزيز يوسف عبدالرحمن الكمالي

٭ خلف مقعد زيد العتيبي

٭ محمد سلطان صقر المطيري

٭ طلال محمد خلف العنزي

٭ عبيد خالد عبيد المطيري

٭ احمد بدر ناصر العازمي

٭ حميد راشد حميد المطيري

٭ خالد عبدالله محمد الظفيري

٭ عبدالحميد عقيل حميد الشاوي

٭ فهد خالد عدهان الرشيدي

٭ بداح كليب بداح المطيري

٭ احمد سعدون سعيدان عاصي

٭ مبارك سعد جمعان العازمي

٭ سعد عيد عوض بطي

٭ فالح سعود فالح الرشيدي

٭ مشعل هادي محمد الهاجري

٭ فيصل عبدالله محمد السعيدي

٭ عبدالله محمد احمد العمر

٭ احمد عبدالله سعد سليمان غازي العنزي

٭ مطلق سعد مطلق الحسيني

٭ سالم عيد ناصر المطيري

٭ مطر عبدالله هزاع الجنفاوي الشمري

٭ بخيت بدر بخيت الرشيدي

٭ مساعد شجاع ماجد المطيري

٭ سعدي مطلق سعدي الشمري

٭ عبدالرحمن مشعل محبوب النون

٭ سعود حمود سعود العازمي

٭ احمد محمد زعال نهار العنزي

٭ فهد محسن عواض المطيري

٭ محمد عيد راشد الجميلي

٭ صالح مشعل علي الجمعة

٭ عمر ذياب رشيد دانوك

٭ عمر مبارك عبدالله المطيري

٭ حسين يوسف شهاب مهدي

٭ ضاوي فرحان معدي العتيبي

٭ ياسين جاسم خنير فحمان

٭ سعد احمد محمد الهاجري

٭ عبدالله فايز غازي العدواني

٭ ثامر سعود ساري العنزي

٭ خالد بدر متروك العنزي

٭ سلمان سعد عبدالله راجي كليب السعيدي

٭ سامي فواز سامى المزيني

٭ مساعد يوسف عيد الذايدي

٭ محمد عبدالله محمد اليامي

٭ طارق سلامة مطيران العنزي

٭ عبدالله راشد حمد الشمري

٭ مشاري فارس هاجد الرشيدي

٭ عبدالعزيز على فرحان العنزي

٭ عبدالرحمن طلال عبدالهادي الحربي

٭ محمد حسين حبيب خويبر

٭ أحمد محمد فلاح سعدون

٭ على تركي على المطيري

٭ تركي هجاج مطلق العبيوي

٭ عبدالمويسو اكامبي

٭ سيف صالح ثابت الرشيدى

٭ عبدالله محمد سالم العدل

٭ مشاري مفرج ترحيب المطيري

٭ فواز خالد ابراهيم السميط

٭ عناز بدر ندى العنزي

٭ ناصر محمد ناصر العجمي

٭ حمد احمد جابر المطيري

٭ عيد مساعد عيد جلفان الذايدي

٭ سلطان احمد خلف الشمري

٭ سعود عبدالله ليلى الفضلي

٭ خالد مزيد صامل الخالدي

٭ ناصر فايد سالم النومسي

٭ عبدالعزيز بدر ناصر الحسيني

٭ مشعل علي غنمان الماجدي

٭ محمد مبارك حشاش الدوسري

٭ تركي سعود خليف عوض الرشيدي

٭ حمد مبارك أحمد الراشد

٭ عبدالهادي مطلق محسن العجمي

٭ فهد مشارى محمد السعيدي

٭ عبدالرحمن خلف رضوان الشمري

٭ حسين علي بدر الحداد

٭ سعد صالح عذال العنزي

٭ عبدالله عبدالمحسن عواد سالم

٭ عبدالرحمن راضي شنيف الظفيري

٭ عبدالعزيز سعد مطلق الضفيري

٭ جابر عبداللطيف جابر الفضلي

٭ عبدالله احمد عبدالرحمن

٭ عمر عادل جاسم الجاسم

٭ سعد محمد معلث الرشيدي

٭ محمد عيد فالح السبيعى

٭ نواف محمد نادر مرزوق

٭ عبدالرحمن دمشق منصور العجمي

٭ حسين عبدالامير اسماعيل مراد

٭ عبدالمجيد فراج صالح الماجدي

٭ ناصر قاسم عناناتي

٭ طلال حجاب مشلح الدوسري

٭ محمد وليد محمد العنزي

٭ عبدالله فالح رافع الشمري

٭ مشاري وليد شريدة المزيد

الشريعة والدراسات الإسلامية

٭ حليمة سيراج حسين

٭ نايفة فرحان نهار العنزي

٭ فاطمة سعد هزاع الهطلاني

٭ مريم احمد غالب الفضلي

٭ انفال على عياش راضي الرغيب السبيعي

• صفية عادل سلطان الشمري

٭ شيماء فرحان عبيد الشمري

٭ وصايف عبدالعزيز سعود العنزي

٭ مريم سعد مرزوق العتيبى

٭ منيرة عبدالله مشوط العجمي

٭ فاطمة بدر زحزيح العنزي

٭ عائشة عماد يوسف الشطي

٭ سارة عيد مرزوق العازمي

٭ منار فيصل على الميموني

٭ أمانى عادل مبارك العازمي

٭ وديان حبيب مطلق مبارك حجاج العازمي

٭ خديجه موسى حمد عايد الرشيدي

٭ رسمية راشد رشدان المطيري

٭ ريم مبارك محمد الرشيدي

٭ هند شافي محمد العجمي

٭ فاطمة عبيد عبدالله العتيبى

٭ عايشة محمد غنيم المطيري

٭ مريم محمد طاحوس العتيبي

٭ عائشة عبد الله رجعان العازمى

٭ مريم صنيتان فهد الزعبي

٭ مريم طارق حسين مال الله

٭ اسماء سمير عبداللطيف النسيم

٭ عائشة فلاح سلطان المطيري

٭ مها سليمان عبدالله الوليد

٭ شيخة عبدالله زيد المطيري

٭ منار مطلق عبدالله الزعبي

٭ مريم شعوان صقر العتيبي

٭ اريام محمد طليحان المطيري

٭ حصة عبيسان المطيري

٭ نورة محمد فالح الفندي

٭ نورة فارس طراد العتيبي

٭ نورة طلال محمد العجمي

٭ منيرة مشعل الهاجري

٭ نورة صلاح الصويان

٭ ريم شايم معتق الرشيدي

٭ وضحة سعود عبدالله المطيري

٭ منى حسن محسن العتيبي

٭ أمل محمد راشد المطيري

٭ أبرار ضيدان مطلق صامل

٭ سارة خلف عطاالله صلبي

٭ عهد خلف فالح الرشيدي

٭ بشرى أيمن معروف

٭ نوف عواد جازع الظفيري

٭ وجدان شويرب خميس العجمي

٭ شوق ايمن احمد معروف

٭ نورة جلال مطلق السهلي

٭ فرح احمد حسين الرشيدي

٭ فايزة سلمان سعد سلمان

٭ مريم حمود سعد العازمي

٭ اسماء مطر سالم العازمي

٭ شاهة زيد عايد الجنفاوي

٭ عائشة موسى حمد الرشيدي

٭ فاطمة عايض علي عايض الوجهان

٭ حصة فلاح الحميدي المطيري

٭ دلال مشعل علي الشعلة

٭ عيدة رميض حنيش العنزي

٭ شيخة رضيمان عميش المطيري

٭ بدرية عبدالله دغيم الحربي

٭ أسماء خالد زامل الزامل

٭ نوف جعيلان دفين الدوسري

٭ ملاك عيد سرهيد الهاجري

٭ نوال فهيد اديغم الرشيدي

٭ فاطمة حربي جمعان الظفيري

٭ شيماء قيس خلف عبدالله الرفاعي

٭ ضحى نجم عبيد الشمري

٭ هاجر سالم مطلق الضويحي

٭ الهنوف مشعل لافي الشمري

٭ اسرار ناصر محرم العجمي

٭ الهنوف ناصر عوض مجبل مسلم الغضوري

٭ منال جمال ملقاط العنزي

٭ عروب علي خالد الصليهم

٭ ترف راشد اذعار المطيري

٭ سلمى عباس رابح الرشيدي

٭ فاطمة عبدالمعبود حسن محمد

٭ شيخة عبدالرحمن عبدالله المخيال

٭ صدف حميد عبدالحميد منهاس

٭ سارة جويعد حسن العجمي

٭ عزيزة جطلى عبدالعزيز المطيري

٭ كوثر محمد اياني

٭ رغد عيد علي الرشيدي

٭ عائشة عماد جاسم محمد عبدالله الشمروخ

٭ دانة عادل عيد العازمي

٭ عهود حمد فاضل جابر

٭ اسراء خلف صفوق العنزي

٭ حور وليد محمد البصيري

٭ صيتة خالد حسن العجمي

٭ غالية محمد عايض العبيدان

٭ ديما فهد غنيم الرشيدي

٭ دلال حسين علي هتيمي

٭ رفعة حسن مسفر العجمي

٭ ريم مساعد حسن العجمي

٭ مريم فالح محسن احبيط العجمي

٭ بانه يوسف عبيد العنزي

٭ وصايف بدر مجبل الصواغ العازمي

٭ شيخة عبدالله محمد العجمي

٭ سارة نصار مجبل العازمي

٭ صيته سعد شاجع العجمي

٭ شهد فارس عويض العازمي

٭ فاطمة جاسم عبدالله الناقة

٭ غزلان ناصر بداح عبدالله

٭ سارة عماد حمد العون

٭ رهف عاصي زعال السعيدي

٭ فاطمة محمد عبدالله علي عبدالله

٭ أروى ناصر مصبح العازمي

٭ نوف رشيد منور المطيري

٭ قيروان ناصر غويزي العويد المطيري

٭ نشمية بندر زريب الديحاني

٭ ميثة عيد ثامر الشمري

٭ روان ناصر حسن العجمي

٭ دلال أحمد عبد الوهاب العميري

٭ ريم عبد الكريم الحميدي القحص

٭ مشاعل عطا الله باجيه الشمري

٭ اسماء محمد ناصر بادي

٭ شيخة خالد أحمد الكندري

٭ رياء هزاع غصين الهاجري

٭ شهد فهاد فهد العجمي

٭ وجدان أحمد مبارك العازمي

٭ لطيفه مرفوع دعسان الفضلي

٭ هاجر مسلط عبدالله الهاجري

٭ هناء عمر عبدالعزيز عبدالله

٭ نوف الحميدي مناحي المطيري

٭ هنوف مفرج راجح جعيفن العبدالله

٭ أنفال ابراهيم فهد السليمان

٭ ايمان حامد صغير الشمري

٭ نورة مفلح فهد رفاعي سماح مفلح المطيري

٭ أنوار عبد الله محمد المطيري

٭ هدايات ابوييمي ساني

٭ سارة فايز بستان العنزي

٭ آمال محمد فهيد الهاجري

٭ ريم سعد عبد الله المطيري

٭ غالية مبارك عبدالرحمن المطيري

٭ غزلان نهار حسين الدوسري

٭ ريانة مبارك سالم الدوسري

٭ سارة سطام عبدالله الربعي

٭ موضى عايد مطلق الحريص

٭ أنوار مسفر عبدالهادي مهدي

مناحي عايض شتران العجمي

٭ ميمونة عبدالله فهد السبيعي

٭ علياء مشعل عوض العتيبي

٭ لولوة هلال مجبل الخيوطي الحربي

٭ نورة سعود عقيل الدوسري

٭ غالية حمود عواض المطيري

٭ دانة فهد مطلق الضويحى

٭ سجى موسى مبارك الميع

٭ بتول طارق عبيد الظفيري

٭ أماني حمود شافى سالم

٭ نورة حمود رجاء المطيري

٭ مها انور مشعل مناور الرشيدي

٭ ميثا سيف راشد سيف الهاجري

٭ بشاير يوسف ابراهيم ابوعيدة

٭ سلمى فلاح مدعج الديحاني

٭ شروق محمد علي السبيعي

٭ هديل عبدالله مسلط الهاجري

٭ دلال غازي خالد دليم عبيد المطيري

٭ سارة دحيم فايد الرشيدي

٭ سارة غربي خلف مبارك العازمي

٭ نورا خالد غازي العتيبي

٭ دانة محمد حمود العيبان

٭ شفاء محمد حسين الكندري

٭ فجر أحمد مرزوق محمد علي السحيب

• عائشة فهد مفرح العنزي

٭ فجر أحمد سعود الصديقي

٭ أفنان حمد هذال الصليلي

٭ نوف علي دغيمان العدواني

٭ نورا عيسى مزيد المطيري

٭ عبدالله جهيد محمد فالح نهيتان العتيبي

٭ محمد فالح عنيزان العجمي

٭ يوسف مرجع عايض الجويسري

٭ عبدالله يوسف جحيل عويد ناصر الرشيدي

٭ عبدالله محمد حمد عايد الرشيدي

٭ مبروك مامام

٭ عبدالعزيز ناصر فالح الجسار

٭ وليد خالد محمد النيباري

٭ ذبيح الله فطرت

٭ محمد عبدالرحمن ناصر مسفر ناصر الحيان

٭ عثمان مشعل منديل القحص

٭ نسيم محمد نصرالدين لينهو

٭ يعقوب فيصل سعد العصفور

٭ سلطان ضيف الله مران الحربي

٭ عبدالباري فيصل عباس الرشيدي

٭ أنس أحمد حسين الكندري

٭ فيصل مجبل نزال العازمي

٭ حبيب بريك حبيب السليماني

٭ مشاري فيصل عبدالله ابراهيم محمد القليش

٭ محمود سالم محمد التناك

٭ جمعان مبارك جمعان صالح براك الونده

٭ صالح مشعل صالح سالم الشمري

٭ زيد خالد زيد المطيري

٭ طالب شافى طالب العجمي

٭ عبدالله محمد ناصر العتيبي

٭ مشعل سعد عياد الجنفاوى

٭ فلاح متعب فلاح الهرشاني

٭ سعد عبدالله سعد الحربي

٭ عبدالله منصور فهد العجمي

٭ عبداللطيف محمد عبدالله السعيد

٭ عمر عبدالمحسن زبن المطيري

٭ عبدالرحمن فهد محمد الدوسري

٭ فهد محمد فاضل العنزي

٭ عبدالرحمن صبح فريد صبح حسن

٭ يعقوب محمد معلا العنزي

٭ عبدالرحمن خالد ابراهيم الهاجري

٭ عثمان راشد سليمان الراشد

٭ عبدالعزيز محمد فراج العازمي

٭ سيف سعد سيف العازمي

٭ محمد جلال مطلق السهلي

٭ جابر هادي مطيع العجمي

٭ خالد عبدالله رحيل الضفيري

٭ عمر مضحي عكاش العبدلي

٭ عارف زعال عزارة سحلان

٭ يوسف ابراهيم خضير جراح

٭ سعود مشهور محمد العنزي

٭ عبدالله عبدالرحمن محمد نور

٭ فهد متعب فهد العجمي

٭ عبدالله حمد عبدالله العجمي

٭ سلمان بدر صنت المطيري

٭ أحمد محمد ذعار المطيري

٭ نويد ناجح

٭ عبدالعزيز محمد عبدالله العميري

٭ ابوبكر محمود عبدالسلام مرسي

٭ عبدالقادر جالو

٭ اسامة خالد جاسم الهولي

٭ علي نياريغا

٭ عمر عبدالعزيز محمد الرشيدي

٭ مامادو اليو ديالو

٭ ابوبكر بوكم

٭ نايف فهد نايف الضفيري

٭ خليل ابراهيم عبدالعزيز ابا حسين

٭ احمد حميد زويد العنزي

٭ فهيد مزيد عتيق الشمري

٭ احمد ياسين شيخ محمد

٭ عبدالرحمن خالد مرزوق الزريج العازمي

٭ عبدالوهاب عبدالرزاق محمد المانع

٭ أسامه بدر عبدالله عبد العزيز

٭ أحمد عادل مبارك الطواري العازمي

٭ ثوبان اشرف حافظ محمد

٭ اشرف شيخ نجيب رحمان

٭ مصطفى سعيد سورجو

٭ عمار مخلص بنصبري

٭ أحمد حمد حرفان العازمي

٭ فيصل حمود حميد الرشيدي

٭ متعب ماجد دغيليب العتيبي

٭ راشد خالد راشد الهاجري

٭ عشبان عايد عشبان العنزي

٭ أحمد خان محمد داود

٭ محمد رصد محمد المطيري

العلوم



٭ نور عدنان محمد الصالح

٭ بدور عبدالعزيز عوض المطيري

٭ فاطمة حيدر حامد سعد

٭ طيف يوسف عوض المطيرى

٭ أفراح دعيج عبدالله حبيب

٭ نورة عبد الله هاشم ناصر

٭ أنوار سعود عبدالعزيز الخليفي

٭ عائشة خالد عبدالله الابراهيم

٭ نور جهاد حمدان حدرب

٭ نوير حميد حمود المشحن العازمي

٭ سارة منصور فهد الحربي

٭ مها خالد عبد الله الراجحي

٭ دانه احمد عبد الوهاب الدليمي

٭ تهاني شاكر عايد الشمري

٭ دانه بندر محسن المطيري

٭ ريم عرفي لزام جدران

٭ آلاء نبيل عبدالرحمن الزواوى

٭ سلام محفوظ فهيد عكاشة

٭ معالي مسعد زايد المطيري

٭ بدور ماجد عفاس الدوسري

٭ دانة يوسف عواد العازمي

٭ نورا محمد هندي الشمري

٭ لطيفة على عبدالله العنزي

٭ سارة سامي عيد الديحاني

٭ سارة معيوف دبيان الرشيدي

٭ استبرق مطلق حمدان الرشيدي

٭ طيبة راشد حمد جاسم البصري

٭ منار محمد عوض الحربي

٭ الجوري ناصر فارس السبيعي

٭ ريم غانم هويدى الفضلي

٭ شيخة زكي سليمان الشراد

٭ ديمة مساعد بردي السعيدي

٭ نجلاء سعد فلاح الفلاح

٭ ريم فاضل عبدالله الهاجري

٭ جواهر عبدالله نايف المطيري

٭ ايمان فهد عبدالرحمن العبيد

٭ سارة سعود جابر الفضلي

٭ منيرة خالد محمد الفهد

٭ شريفة جاسم محمد النصار

٭ مريم عايض حمد العجمي

٭ آلاء محمد كاظم القلاف

٭ زينب احمد سعود هندال

٭ الجوهرة منصور محمد المري

٭ مها مبارك نومان العازمي

٭ بشاير صلاح عبدالرحمن الربيعة

٭ مها سليم مزعل محمد

٭ منى حمد مرزوق سلطان

٭ آلاء جاسم جبر البو حمزة

٭ مهند مشعل محمد العنزي

٭ بتول محمود عبدالله الشطي

٭ علياء خالد محمد الملا

٭ مريم ابراهيم خليل عباس

٭ فرح عادل راشد عراده

٭ أنوار عبدالرحمن خالد المطيري

٭ بتول حمدي سمير سمارو

٭ مضاوي محمد فرج فهاد النويعم

٭ سارة محمد غازي الحربي

٭ نورة على محمد الصالح

٭ مرام عبدالرحمن حمود الشمري

٭ ساره محمد عبدالحميد غلوم دشتي

٭ ضي مخلد زايد المطيري

٭ ياسمين محمد جهاد كامل موسى سليمان

٭ روان نايف صقر الشمري

٭ رحمة محمد آدم

٭ شريفة بدر محمد الفيلكاوي

٭ شاهة حسين عمبر فرحان

٭ رزان سمير عبدالرزاق السجاري

٭ عائشة محمد صالح السعيد

٭ جمانة نجف محمد علي

٭ بتول محمد شاخي

٭ حنان طلال أحمد الفودري

٭ لينا راشد مشعل المطيري

٭ مناير عوض سعدان العازمي

٭ مريم أحمد محمد الحمدان

٭ أسماء عيسى محمد الغانم

٭ اوضاح بدر نايف الدوسري

٭ زهراء أمير غلوم عبدالله

٭ غدير راجي معتق الضفيري

٭ سارة هيف ناصر بنيان

٭ عائشة عادل محمد العليمي

٭ فاطمة يعقوب يوسف القديري

٭ دلال يعقوب أحمد بن يوسف القبندي

٭ كوثر حسن محمد خليل

٭ دانة احمد محمد علي

٭ مريم عبدالكريم محمد الدويلة

٭ فاطمة محمد جاسم الشيخ

٭ فاطمة عادل محمد العلي

٭ زمزم عثمان عبداي

٭ روان سعد ناجي الخضاري

٭ أبرار وليد يوسف مراد

٭ الجوري مبارك شارع الديحاني

٭ مريم محمد حمد المضحي

٭ فاطمة ياسر حسن العوض

٭ ندى محمد فهد العتيبي

٭ جنى يوسف عبدالرحيم العوضي

٭ محمد بخيت محمد المهري

٭ وليد بدر عبيدالله الرشيدي

٭ حسن عزيز حسن وادي

٭ علي عباس عبدالله الدشتي

٭ سليمان ناصر احمد الهزاع

٭ غازي نجيب سليمان العبار

٭ على عبدالله احمد بهبهاني

٭ عمر مزعل عطية ربيع

٭ عبدالرحمن سلطان السليمان

٭ فهد اسامة محمد الياقوت

٭ أحمد معتز حسين لبيب عياد

٭ حسين حامد حسين كمال قاسم

٭ سليمان ابراهيم يوسف مراد

٭ يوسف يعقوب يوسف القطان

٭ محمد يوسف طاهر البحراني

٭ شملان أياد سعيد شهاب أحمد

٭ عيد علي عيد القربة

٭ راشد سند راشد القعابي

٭ عبدالرحمن هشام عبدالله يوسف محمد جمعة الربيع

العلوم الاجتماعية



٭ أريج صلاح علي القطان

٭ مريم ناصر زابن الرشيدي

٭ فاطمة راشد عوض الزنيف

٭ رند عبدالله فهد المطيري

٭ نورا خالد شاهر الخرينج

٭ أرياف مشعل ناصر القحطاني

٭ العنود احمد حصيني الشمري

٭ جواهر أحمد شبيب رجا البغيلي

٭ منيرة سمير سليمان سمير العتيبي

٭ فرح محمد صنهات الديحاني

٭ نور عبدالله عايد العنزي

٭ مسك وائل عبدالرحمن العيسى

٭ أمينة سالم محمد اليعقوب

٭ طيبه ايوب ثابت صالح

٭ بتول مصطفى عبدالرسول الوزان

٭ ديمه عايض محماس المطيري

٭ فجر سعود عبدالله المطيرى

٭ هديل بشار أحمد السراج

٭ منار ابراهيم زيد الحجيلان

٭ طيف صالح مرزوق المطيرى

٭ دانة سلمان مهدي الرشيدي

٭ بشاير محمد بشير الشمري

٭ أفنان محمد سالم فرحان

٭ نورة فهد محمد الهاجري

٭ بدرية سعد عبد الله الضبيبي

٭ سارة رشاد عتيق العتيبي

٭ أنوار بدر سيف الصابري

٭ نور فهيد مزعل الظفيري

٭ رهف موجع عياد المطيري

٭ أسماء سويد سماوي الضفيري

٭ آلاء ناصر جديع العدواني

٭ أنوار رشيد فالح العازمي

٭ غلا زيد فالح صعيوان الرشيدي

٭ ريم راكان عبدالله العجمي

٭ سارة عبدالله تركي المطيري

٭ سارة على احمد الاحمد

٭ عذاري عبد المانع محمد العجمي

٭ روان سعد سلمان الرشيدي

٭ حنان راشد صقر الغوينم

٭ هند عبدالمحسن سعد العتيبي

٭ سارة عيد خليف العنزي

٭ غالية محسن مسحل الشعلاني

٭ شفى مفرح مبارك العجمي

٭ لولوه مبارك رجعان الرشيدي

٭ مريم راشد عبدالله العجمي

٭ بدرية محمد سليمان البكر

٭ خلود يوسف عوض العازمي

٭ هديل عبدالرحمن عثمان سعيد

٭ خلود محمد مجول السعيدي

٭ ريما وليد ابراهيم حمود الغنام

٭ اوراد مفرح خلف الخيوطي

٭ ريم عمار سالم عبدالهادي العجمي

٭ وضحة ثامر بدر البرازي

٭ الجازى غنام شلهوب المطيري

٭ منصورة عبدالرحمن عبداللاي

٭ تهانى محمد جريبه حسين المصعبي

٭ آلاء أحمد عبد الكريم دشتي

٭ ريانة خالد محمد السبيعي

٭ دلال يوسف على المطيري

٭ عائشة علي عبدالمحسن البسام

٭ مي صالح فهد الهران

٭ مها فايز ناصر العلاج

٭ مرام فهاد سعد العجمي

٭ نوير مناور مطير الرشيدي

٭ داليا جمال عبدالعزيز العثمان

٭ آية عادل حسين كنعان

٭ نجلاء نواف فالح السويحلي

٭ مريم فهاد شارع الديحاني

٭ عائشة عبدالعزيز ابراهيم الميعان

٭ صيتة سعد محمد العجمي

٭ دلال سلطان محسن الدوسري

٭ كوثر جعفر احمد حماد احمد

٭ عالية قاسم عجيل علي

٭ هديل محمد حمود الرشيدي

٭ اسراء محمد عبدالله المزيني

٭ بشاير مشعل فايز العتيبي

٭ عائشة بدر حمد الحريجي

٭ رغد فهد محمد العجمي

٭ الطاف وسمي شنيف الفضلي

٭ نور نواف عبدالله العنزي

٭ جميلة أحمد سالم البذال

٭ شريفة مليلي

٭ أريج جاسم محمد الغنام

٭ نوير بدر شليويح العتيبى

٭ مريم سعدون مطلق الرشيدي

٭ شوق عبدالله عامر الهاجري

٭ مريم خلف عجيل الشمري

٭ رينا خالد محمد الصالح

٭ حرة طلال عصمان السهلي

٭ هاجر عيد دليم الرشيدي

٭ نورة محمد سعد عوض الديحاني

٭ ريما مسفر عبدالهادي القحطاني

٭ مضاوي مطلق حمود الرشيدي

٭ نورة مخلد منادى العازمي

٭ البندري عبدالعزيز محمد الزعبي

٭ مها راشد ناصر العجمي

٭ ملاك مشعل محمد القحطاني

٭ فاطمة خالد عبدالله الرشيدي

٭ مريم مخلد ملعب الظفيري

٭ روان حمد فالح الهاجري

٭ ديما محمد دهام الشمري

٭ أرياف مبارك مصلح الحربي

٭ منيرة عبدالهادي مانع عبدالهادي محمد قعصة العجمي

٭ عبير أحمد محمد الشاعر

٭ أمار سعيد عبدالهادي العجمي

٭ ايمان أنور قعيد العتيبي

٭ أمل ناصر سعيد العتيبي

٭ آلاء صادق سيد خلف سيد علي

٭ دانة طلال حصبان الفهيد

٭ نورة حاتم موسى الظلماوي

٭ ريم باسم محمد فروانة

٭ نوف عبدالعزيز براز ثامر مسعود

٭ غنيمة مشاري غانم الظفيري

٭ مضاوي احمد محمد المسانع

٭ الحرة محمد تركي الدوسري

٭ نورة مشعل ماضي الهاجري

٭ مريم منصر شافي العجمي

٭ غالية معزي متروك الرشيدي

٭ انوار عبدالرحمن عبدالعزيز العوضي

٭ هنوف سعد قصر الشمري

٭ جمانة احمد عبدالله البلوشية

٭ حوراء جاسم احمد ملك

٭ شيخة محمد عبد الله الرومي

٭ عائشة أحمد سعود النويبت

٭ فوز ماجد حمدان العتيبي

٭ مرام صباح حسن الخطيب

٭ نور قاسم محمد الموسى

٭ زينب يوسف سالم العازمي

٭ أفنان محمد جاسم بن حجي

٭ جواهر مسفر عبيد العجمي

٭ العنود سعد عيد العازمي

٭ هند احمد خلف الدعاس

٭ مريم لافى مناحى العازمي

٭ العنود احمد مرمس الحضيري

٭ نور حسين عبدالمجيد دشتي

٭ رحمة جابر عويضة المري

٭ مزون عبدالعزيز عبدالله الدويخ

٭ جوزة خالد مشبب العتيبي

٭ شوق مبارك عايض المطيري

٭ ساره خالد حسن العتيبي

٭ نجلاء سعد محمد عايض عيد العجمي

٭ حوراء صالح جاسم علي

٭ لطيفة فهد مطلق الظفيري

٭ فاطمة علي نوزري

٭ عهد عطا الله عيد مسعود

٭ مرام جراح جاسم الوزان

٭ نور مضحي عوض الحربي

٭ نوف عبدالله ادبيان العجمي

٭ رهام ضياء محمود البياتي

٭ نورة علي نهار علي

٭ الماس حسين علي الشمري

٭ دانة نواف علي الرومي

٭ ديمة سلمان سلوم العنزي

٭ شيخة طامي دغيم القريفة

٭ شروق فهد يوسف المطيري

٭ لجين بدر عطا الفضلي

٭ فاطمة سليمان احمد الفرحان

٭ انوار سعود عيد العازمي

٭ جميلة عبدالعزيز عامر نوري

٭ طيف محمد عوض العدواني

٭ درة محمد ياسر الصفران

٭ مريم ناصر مبارك العويس

٭ نوف مشعل مرزوق العازمي

٭ أريج فهد سعود الرشيدي

٭ نورة طلال ذعار العتيبي

٭ نورة بدر راشد المري

٭ دلال علي محمد الجمهور

٭ ديمة يوسف طعمة الشمري

٭ سارة محمد حبيب المطوع

٭ نورة أحمد مبارك السالم

٭ نور عبدالله محمد الصيخان

٭ شيخة طلال أحمد المنصور

٭ مثايل عبد العزيز قنعص الشقفي العازمي

٭ منيرة يوسف سعد محمد العازمي

٭ مها سالم ثلاب الهاجرى

٭ عائشة محمد ضاوي العصيمى

٭ رزان بداح علوش المطيري

٭ ريم سعود فواز المطيري

٭ موضى ناصر خلف الشمري

٭ عبير دريول رحيل سمير

٭ هيا حربي عبد الله العجمي

٭ نوير غالب انخيلان المطيري

٭ منيرة على خالد المسعود الفهيد

٭ ريان عيد ضيدان خلف العارضي

٭ شهد قبلان فهد العازمي

٭ سارة عبدالله عايض العازمي

٭ سارة محمد مجبل الحربي

٭ مشايخ رويل سعود الديحاني

٭ هديل مصلح مزهد العنزي

٭ نورة مسعود مطيع الرشيدي

٭ مريم مطلق بطاح المطيري

٭ نجد محمد خلف الطواله الشمري

٭ أميرة سامر تركي رحيل

٭ روان راشد صنهات الحربي

٭ خولة لافي خالد المطيري

٭ مريم شاكر داود الشمري

٭ بشاير عبدالواحد كثير الشمري

٭ حنان نافع راشد الجويخ العازمي

٭ رهف سلطان فايز خميس

٭ حنان حسين ناجي العجمي

٭ معالي فارس سلمان الشمري

٭ اسماء صقار عايد العنزي

٭ هديل خالد زقم الظفيري

٭ أسماء مبارك محمد العازمي

٭ زينب يوسف سويد القلاف

٭ لطيفة حسن على مراد

٭ عيد زيد قضيان الهاجري

٭ احمد جمال عبدالله الربيع

٭ محمد وليد خالد الابراهيم

٭ ابراهيم خليل ابراهيم العتيبي

٭ سليمان عذبي سعيد حسن

٭ محمد عامر علي المري

٭ عبد الرحمن ناصر مصلط السند

٭ عبدالعزيز سعود محمد الربيعة

٭ محمد فهد عبدالله الشويع

٭ حمد بدر سليمان الستلان

٭ مشاري خالد الصقر

٭ حمود بدر سلامة المطيري

٭ عبدالرشيد سفادوغو

٭ عبدالرحمن سيبي

٭ محمد وليد أحمد المحارب الحمود

٭ عمر عبدالعزيز عايد العتيبي

٭ راشد جمال خالد الدندن

٭ سالم صالح مصبح العريمي

٭ حميد مبارك حرير الظفيري

٭ عبدالعزيز فزاع راشد العنزي

٭ ضاري مشعل كميخ المطيري

٭ عبدالعزيز احمد نجم ظاهر

٭ سعد سعود مناحى العصيمي

٭ عبدالله موسى سالم الشمري

٭ سعد مساعد سعد المانع

٭ نواف مشعل سعد العرادة

٭ فلاح سعود حسن الرشيدي

٭ سعود أحمد سعود شويرد العميري

٭ عبدالله فيصل محمود حسين

٭ محمد فهد عبدالله العجمي

٭ علي حميد محمد رضا

٭ جراح عيد فلاح سرور المويزري

٭ سعود أحمد سعد النيصان الرشيدي

٭ علي محمد على الشطى

٭ حمد تركي زيد الفهد

٭ عبدالله خليفه مبارك البركة

٭ أحمد هاشم حسين الغربللي

٭ عبدالرحمن محمد عبدالله العنزي

٭ عمر عبدالعزيز أحمد الديولي

٭ عبدالرحمن طلال جزاع السعيدي

٭ عبدالله نجم عبدالله الأستاد

٭ سالم سعد سالم الرشيدي

٭ مبارك ناصر طامي الهاجري

٭ عبدالله مؤيد حسين البصام

٭ مشعل خالد مرزوق شيتان

٭ بدر حامد عوض العنزي

٭ جاسم حسين محمد اشكناني

٭ ابراهيم اركان فوزى جنب

٭ خالد حمد فضي الرشيدي

٭ سالم صباح عبدالرزاق المنصوري

٭ يوسف نبيل حميد الخياط

٭ بدر عيد عواض المطيري

٭ احمد مفرح فهد الزعيبى

٭ عبدالمحسن علي عبدالكريم البلوشي

العلوم الإدارية



٭ هيا صالح عبدالله البرية

٭ نورا عادل محمد حسين

٭ هيا فيصل بدر سعد ناصر الفرحان

٭ وضحة ناصر محمد العجمي

٭ لطيفة حسن كرم غلوم شهاب

٭ شيماء مبارك رجا نايف الرشيدي

٭ تهمينه ميرزاده

٭ لجين وليد غانم الغانم

٭ ضحى ناجي فهد البالول

٭ حصة محمود يوسف الحنيف

٭ ديمة محمد علي محمود

٭ آلاء ناصر عبدالرزاق القلاف

٭ نوال فهد مرزوق مشعان عبدالله المطيري

• نورة هزاع عماش مرزوق الناصر المطيري

• نوفة حمد عياض اللميع

٭ فاطمة وليد احمد الناشي

٭ رزان خليفة محمد المزعل

٭ دانة مساعد علي الجديع

٭ فنن احمد محمود النجار

٭ روان أحمد عبدالله خميس أحمد الفودري

• ريم صباح علي اليوسف

٭ آلاء أحمد عبدالله خميس أحمد الفودري

• منيرة خالد محمد الغانم

٭ هبة حسين احمد بن يوسف

٭ ديما جارالله ناصر العريفان

٭ شيخة خالد محمد الطريجي

٭ عائشة فيصل يوسف الدرويش

٭ مريم بدر رشود عبدالعزيز عبدالله الرشود

٭ نورة احمد يوسف احمد المحمد المكينزي

٭ نوال منصور عايض العجمي

٭ غنى عماد عبدالرزاق العثمان

٭ مريم وائل خالد عبداللطيف رمضان الجابر

• لولوة احمد يوسف الفهيد

٭ سارة بسام محمد العبيدي

٭ فرح سامي خلف الدويهيس

٭ منار جمال محمد الخليفي

٭ ديما عبدالعزيز عقله الشمري

٭ مها غازي محمد ضحوي خزمة الهاملي

٭ العنود جابر نومان مزيد جديع السعيدي

• مطيرة مسفر محمد الصلبي

٭ جمانة محمد كتاب العجمي

٭ فاطمة هاشم علي علي

٭ دلال محمد ناصر افنيس مهدي العجمي

• مريم وجدي عثمان جاسم محمد المسباح

٭ دانة عماد عبدالرزاق احمد العنجري

٭ مريم علي عبداللطيف مال الله

٭ حنين حربي رحيم الديحاني

٭ نوف بدر هزاع عقاب عجيل الشمري

٭ أصايل سعود مرزوق الغضوري

٭ نورا محمد على المطيري

٭ حلا احمد سهو المطيري

٭ نوف عيد مبرج معين العازمي

٭ عائشه محمد عبدالعزيز الفهد

٭ دلال جاسم محمد الحجي

٭ هناء خالد عبد الله الخالدى

٭ نورة خالد فهد الثليث

٭ دلال مبارك على العتيبي

٭ موضي مبارك مستور المستور الجعيد

٭ منال بداي غلاب الديحاني

٭ سارة خضير مرزوق المطيري

٭ نورة عبدالعزيز عبدالله المطيري

٭ رهف راكان ذعار المطيري

٭ ايمان عبدالرحمن محمد الناصر

٭ عواطف أحمد يوسف جابر عبطان العنزي

٭ البندري بدر سالم عايش دحيلان الرشيدي

٭ هنوف نافع عواد جويعد عجيل ناجي الظفيري

• مها خالد دبيان خالد غازي العتيبي

٭ فرح سامي عيد المزرم

٭ دلال خالد عبداللطيف العثمان

٭ هند علي حمود المطيري

٭ مستورة عوض فهد المطيري

٭ فاطمة عدنان عبدالرضا الصفار

٭ شوق يعقوب عبدالعزيز البنوان

٭ وسن صالح طامى المطيري

٭ دلال عادل يونس الجوهر

٭ ريما عواد فهد شبيب

٭ أبرار مبارك حاجون العتيبي

٭ مريم فيصل عبدالعزيز السمحان

٭ رضاب فهد قبيلان الشمري

٭ نور نواف فالح الشمري

٭ حنان صالح مرزوق الحبيل

٭ فاطمه عيد محمد الرشدان

٭ منى يوسف سعد الحمدان العازمي

٭ سارة احمد عبيد الوندة

٭ حصة عبدالعزيز محمد الصبيحي

٭ نور عبداللطيف حمد العبد الجليل

٭ ديما مشعل سلمان الخرافي

٭ مشرية طلب خليفه الفليج

٭ فاطمة مشعان حمود العنزي

٭ وضحة فيصل سالم الملا

٭ سما خالد الفضالة

٭ أفنان رياض ثليث الثليث

٭ ريم عادل الجويعد

٭ دانة محمد شريده الديحانى

٭ أسيل عدنان حسن الكندري

٭ زينب مصطفى حسين باقر

٭ هديل عبدالهادي عويضة العجمي

٭ اسيل سليمان بدر محمد عبدالوهاب بنبن ناجي

٭ ديما سلطان مجاهد فهد هشال العنزي

٭ مريم وليد حسين الخزيعل

٭ رهف عادل مطلق المطيري

٭ مي ناصر محمد المطيري

٭ مشاري أسامة صالح بوبشيت

٭ ثنيان ناهض عبدالرحمن الجسمي

٭ علي منصور صالح السلطان

٭ أحمد صلاح أحمد مندني

٭ فامونياه مويبا فوفانا

٭ عبيد سلمان هزاع المطيري

٭ فواز خالد فهد العبدالجادر

٭ يوسف هادي جزاع العنزي

٭ حسين فيصل عبدالله الحمر

٭ حسن محمود عباس محمد علي

٭ مجد عاصم عبدالباقى

٭ ناصر خالد محمد بن عيد المطيري

٭ مجرن عادل محمد الخليفي

٭ محمد عارف يوسف الزواوي

٭ محمد زياد محمد الربيعة

٭ عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز العسعوسي

• فيصل متعب ردن المطيري

٭ ناصر بدر سعود العنبري

٭ جابر عبدالله جابر عوض

٭ يوسف عايد يوسف الشمري

٭ ناصر بدر صالح العدوانى

٭ مجرن أنس مجرن الشلال

٭ مبارك مقعد حشاش العتيبي

٭ محمد هاشم سيد كدا سليمان

٭ عايض ضيف الله عايض العصيمى

٭ سيف مساعد سيف السيف

٭ اركان ابراهيم احمد عبدالحفيظ

٭ فواز محمود عبدالكريم الشيحه

٭ حمد وليد أحمد العبلاني

٭ عبدالله عادل عبدالله العبيد

٭ خالد عادل البدر

٭ حمد خالد فهد عبدالعزيز سعد السبيتي

٭ عبدالله طارق قاسم محمد

٭ فيصل سليمان

٭ مبارك فيصل خلف الهيفي

٭ عبدالله زيد ماجد الفغم

٭ مبارك يوسف يعقوب السابج

٭ صباح عادل أحمد الصباح

٭ عبدالله بدر ناصر المسند

٭ محمد هاني امين ابراهيم

٭ مشعل نواف نجدي غدير السويط

٭ حسين فاضل اسحاق البلوشي

٭ عبدالعزيز حمود الحميدى الديحاني

٭ محمد فواز العبدلي

٭ عبدالله رافع عبدالرزاق الابراهيم

٭ مشعل محمد خليل الطشاني

العلوم الحياتية



٭ فاطمة حزام بلادي الظفيري

٭ العنود خالد فهد الشمري

٭ عالية عبدالحكيم عبدالرحمن اسد

٭ صافية فلاح سعد العجمي

٭ فرح عبدالله شهاب الخالدي

٭ أسماء ناصر حمد الصبحان

٭ ديما ياسر محمد العجمي

٭ غزلان مبارك صالح الشمري

٭ ديمة حمود غازي الحربي

٭ سهام ابراهيم حمد فلاح سعيد الهرشاني

• مريم جميل خليفة سويدان

٭ سنا انور يوسف ناصر يوسف اللهو

٭ مزنة جلال عبدالله العتيبي

٭ مروة خالد فرج عبدالله

٭ مها انور عبدالله الغانم

٭ لولوة خالد سعد المطيري

٭ سيدة زينب سيد مرتضى سيد علي اصغر موسوي

٭ مرام أحمد مرزوق المطيري

٭ مريم فيصل سرحان الظفيري

٭ ريما منشط فلاح العتيبي

٭ لجين عبدالواحد عبدالله درويش ناصر

٭ غدير ايمن كردي جنيدي

٭ روزان معجب صالح الهاجري

٭ معالي خلف خالد البديني المطيري

٭ سوسن عبدالخالق سالمين بن صالح

٭ طيبة علي محمد الحمد

٭ ماريلا تماميان

٭ ريان يوسف علي فرحات

٭ خلود شريف ابراهيم مبارز

٭ بسمه خالد عبدالرحيم باوزير

٭ مريم خالد عبدالوهاب الشرف

٭ شهد عبدالله محمد ابريك العتيبي

٭ فاطمة علي محمد المبارك

٭ مناير طعمه هليل المطيري

٭ مريم حمدان سعود الشمري

٭ المها علي عبدالله شامان

٭ هاجر خالد وليد الشرهان

٭ سهام طارق محمد المجرن

٭ ايمان مطر راشد البذالي

٭ منيرة مشاري خضر التميمي

٭ مضاوي مشهور بجاد مشهور طعيس السعيدي

٭ حور العالم

٭ شهد مهدي ابراهيم البلوي

٭ نوال غانم برجس الشمري

٭ فاطمة علي ابراهيم سفر ابراهيم الجعفر

• في فيصل محمود محمد غلوم حسين

٭ مريم خالد مجبل العجيرب

٭ منار حامد فايز العنزي

٭ فوز محمد غويزى العويد المطيري

٭ مريم على خلف العنزي

٭ نورا طارق حمد السعيد

٭ ايمن (محمد هاني) سيد المصري

٭ ناصر بدر محمد العنزي

٭ اسماعيل سامر إسماعيل بلال

٭ عبدالرحمن محمد ساجر العنزي

العلوم الطبية المساعدة

٭ امل عبداللطيف الهندي

٭ فاطمه ابراهيم دخيل الله المطيري

٭ عروب تركى الحميدى العتيبي

٭ حنين وائل نصار

٭ دانة حسين راشد الفضلي

٭ مريم حسن حسين الكندري

٭ حنين محمد رضا قايدي

٭ دلال عبدالله ناصر السدرة

٭ دانة محمد سالم الفرج

٭ طيف سعود مروى المطيرى

٭ كوثر مشاري خليل القطان

٭ هند عطا الله مطشر الشمري

٭ لطيفه أحمد عبد الرحمن الدعيج

٭ ريم عبدالله ناصر المطيري

٭ سلمى ناجي مرزوق العميره

٭ دانة عبدالوهاب عبدالجبار الرماح

٭ اسراء عباس خليف العنزي

٭ العنود ثامر ناحي المطيري

٭ نورة يوسف شلال زيد شلال الشمري

٭ رؤى عبدالعزيز محمد الرشيدي

٭ نور هشام محمد جاسم المعاودة

٭ آمنة أنور محمد الشطي

٭ منال اسعد غنام العنزي

٭ هيا عبدالله يوسف شبكوه

٭ الدانة فايز فهد الحربي

٭ مشاعل عوض ضايد الرشيدي

٭ سارة علي حسين مطر

٭ منوة عبدالله عبيد الشمري

٭ زينب نوري جاسم الاستاذ

٭ عبير نوران مدعج الرشيدي

٭ خلود محمد غزاي العتيبي

٭ قطر الندى دحام فارس العنزي

٭ سلمى عبدالله تركي المطيري

٭ مريم خالد عزيز المطيري

٭ أسماء خالد عبدالله الرميحي

٭ فاطمة حمود منصور العازمي

٭ نوف مزيد محمد المطيري

٭ شاهة ناصر حامد الحيص

٭ طيبة جمال ثني العنزي

٭ زينب فيصل فليح الظفيري

٭ اروى نايف علي الشمري

٭ الهنوف حجيلان ماطر المطيري

٭ آية بلال مصطفى عوض

٭ دلال نايف فيحان العتيبي

٭ فاطمة سعد براك العازمي

٭ دانة صالح صاهود الرويلي

٭ سبيكة صالح عبدالله البسام

٭ غالية عبدالله مجبل فجحان الجبيري

٭ اسيل بدر ابراهيم العتيبي

٭ عبدالله احمد عبدالله الدعي

الهندسة والبترول



٭ رقية سليمان زامل الزامل

٭ هيا مساعد مطلق بوسمري

٭ حصه عامر عبدالحميد مسفر المسافر

٭ • اسراء منصور حمود الهران

٭ مها سعد عبدالله المطير

٭ لين صالح

٭ هنادي خالد صالح علي صالح المطيري

• موضى نواف عبدالله الغانم

٭ نوف صلاح نجم اليعقوب

٭ ديمة محمد فهيد الظفيري

٭ دانة صالح سويد رديهان احقطه الرشيدي

• هبة وليد احمد محمد

٭ اريج مرزوق سلطان مبارك

٭ دلال ناصر ناصر بورسلي

٭ أنوار محمد نافع الرشيدي

٭ المها هزاع سفر العتيبي

٭ رزان عادل حمد الحبشي

٭ زهراء عمار علي ابوزلوف

٭ فاطمة حمد عبداللطيف السعيد

٭ ابرار عبدالمحسن عبدالله العجمي

٭ هبة محمد عبدالله المرزوق

٭ مريم حميدى قناص غنيم المطيري

٭ أفنان عبدالله حمود المجرب

٭ غلا علي نايف العتيبي

٭ نوف عاطف محمد طميهير

٭ جوري محمد سلطان المطيري

٭ بدرية سعد هلال العنزي

٭ اسيل عبدالله عزيز العازمي

٭ أروى فيصل خالد المكراد

٭ فنر نايف جاسم الحبشي

٭ ابتسام صلاح دبشه الماجدي

٭ روى نادر العيسى

٭ مناير مطر صنيهيت المطيري

٭ نورة غازي فيصل الطواري

٭ كوثر ابراهيم جعفر بوخمسين

٭ سرى صالح جابر الدواس المطيري

٭ سارة حمد سند المطر

٭ ريما بندر جاسي المطيري

٭ مي احمد عبدالله البحيري

٭ دلال عامر عبدالرضا حبيب حسين بخش

٭ آلاء عبد العزيز علي الخلاوي

٭ جمانه أحمد أمان علي

٭ عايشة فهد عبدالله الملا

٭ نجد محمود العقايلة

٭ رتاج أحمد عاشور المؤمن

٭ طيف عقل قاعد الظفيري

٭ نورة فلاح سعد الحجرف

٭ شهد مشعل محمد سراح الرشيدي

٭ مها صالح مروي صالح سالم الغيس العازمي

٭ رهف شمخي سميح الخالدي

٭ مريم محمود عزت سليمان

٭ رهف خلف منور العارضي

٭ ملاك عناد حمد

٭ افنان نبيل الغربللي

٭ شمس عبد اللطيف أحمد الكندري

٭ سارة فلاح فهيد العجمي

٭ حنين ربيع مصطفى ابو ربيع

٭ معالي مبارك خليف القحص

٭ ديمة عويد سفر المطيري

٭ مريم مصبح قبلان العازمي

٭ تالا بسام عبدالرحمن العسعوسي

٭ رهف نواف مبارك الحزمي

٭ زهراء داود اسماعيل رمضان

٭ هاجر جلال فاضل ربيع

٭ رتاج حمدان عبدالله المطيري

٭ طيبة رياض ناصر العلي العبدالقادر

٭ ريم بدر عبدالله المطيري

٭ سارة راكان رمضان الهيشان

٭ عايشة وليد سعد الزيد

٭ فرح رائد محمد عبدالرحيم سمان

٭ بدرية هيثم فيصل العمر

٭ شهد مبارك ردن الفرتاج

٭ نجوى مساعد عبدالله المطيري

٭ منيرة صالح عبدالله العتيبي

٭ شهد احمد خنيفر الرشيدي

٭ نورة على محمد السبيعي

٭ اسماء سلمان عياد العازمي

٭ سارة عبدالله جارالله الشريفي

٭ فاطمة يوسف بطيحان المطيري

٭ نوف عبيد خنيفر القيط الرشيدي

٭ دانة صالح محمد الدوسري

٭ دانة محسن عبدالله الزعبي

٭ عبير جابر نايف العتيبي

٭ عالية وليد عبدالله السريع

٭ رضية خالد علي العيد

٭ موضى صقر عبدالله الحلبي

٭ أفنان جابر حميدي الشعلاني المطيري

٭ بشاير بجاد غالب الديحاني

٭ رهف علي قعيد العنزي

٭ فجر حامد محمود الكندري

٭ رقيه أحمد فهد الرشيد

٭ فاطمة منذر محمود الربيعة

٭ مشاعل بندر غالب المطيري

٭ آسيه عبدالمانع محمد العجمي

٭ هاجر فارس خالد الرشيدي

٭ ديمة علي سعد العازمي

٭ نورة فهيد منصور العجمي

٭ أبرار حزام راشد الزعبي

٭ نورة عبدالرحمن ضايف الشمري

٭ عهد عبدالرحمن مفلح العنزي

٭ دانة صلاح عبدالله عيسى الهزيم

٭ فجر مبارك محمد الفجي

٭ فاطمة ماضي فهد العازمي

٭ زينب طلال احمد اقطامى

٭ فاطمة وليد جواد البغلي

٭ أمل محمد مرزوق العازمي

٭ في فلاح صقر المطيري

٭ فجر عبدالرحمن يوسف علي

٭ مرام عادل محمد الربعي

٭ فتون محمد نهار محمد حزام العجمي

• دانة معجب محمد المطيري

٭ سارة ياسر يعقوب الضويحي

٭ ابرار علي عيفان سلطان

٭ أثير مجبل عوض الرشيدي

٭ طيف أحمد سالم العازمي

٭ نورة بداح بركه المطيري

٭ نوف سليمان متعب المطيري

٭ لطيفه فواز صعب صعب

٭ بشاير مخلف مزرم العنزي

٭ طيبة محمد البرجس

٭ دانه محمد سالم الحربي

٭ هاجر سعد ابراهيم الفضلي

٭ نور ناصر مرزوق الرطيب

٭ غزلان سالم مسعود العازمي

٭ الجوهرة وليد فهم المطيري

٭ سارة مبارك عوض الركلة

٭ أنفال محمد حسين علي

٭ مريم محمد أحمد العوضي

٭ مضاوي مبارك سلطان المطيري

٭ وجدان موسى سعد العتيبى

٭ حسنة محمد رباح المطيري

٭ دنيا ناصر سلطان الفضلي

٭ بدور بدر فلاح العازمي

٭ طيف خالد محمد الشيبة

٭ دلال فلاح مهدي الرشيدي

٭ هيا فهد محمد الطاحوس

٭ رهف محمود محمد بعركي

٭ مراحب عودة طعمة الشمري

٭ منار مساعد زيد المطيري

٭ نورة محمد هذال المطيري

٭ ريم أحمد غانم الخالدي

٭ موضي نواف مرزوق المطيري

٭ شهد حماد عبدالله الشمري

٭ سارة ثامر جلوي الشمري

٭ مي راشد سالم العازمي

٭ جود نجيب العوضي

٭ فاطمة محمد عبدالكريم حيدر

٭ شهد عابد عبدالله مسفر العتيبي

٭ جمانة وليد يوسف حاج علي

٭ ولاء خليل جمال الدين ابراهيم

٭ نورة فهد حمد الهران

٭ فاطمة احمد عياد المطيري

٭ فاطمة فيصل عبدالله الكندري

٭ نورة منصور حسين العمر

٭ مريم عبدالله أحمد الشريدة

٭ فنر نواف ناصر البراك الرشيدي

٭ مها عطا الله على حريش

٭ منار محمد نايف العنزي

هيا عامر محمد جابر عامر الخشم

٭ سارة مبارك محمد البادي

٭ جنان سالم أحمد الابراهيم

٭ مناير بريكان عبدالله الرشيدي

٭ اميمة هبة الله موسى رزيق

٭ جوى بنت بدربن عبدالله العطيشان

٭ نور محمد عبدالوهاب يعقوب عبادة القناعي

• مريم عادل على الحبشي

٭ شيخة خالد محمد البناي

٭ ريم خضير حليس الحربي

٭ عائشة يوسف علي النجار

٭ نورة وليد عبدالله الشعيبي

٭ ديمة خالد عبدالله العجمي

٭ ريم مبرج محمد العازمي

٭ غالية مبارك محمد الدغيم

٭ منيرة جاسم حمد الغانم الجبر

٭ دانة عبدالكريم يوسف العمران

٭ بدور عماد ناصر الناصر

٭ رقية مطلق على سيحان

٭ فرح نايف رحيل العنزي

٭ أريج محمد دحيلان الحربي

٭ شوق أحمد جاسم المطر

٭ نورة هادى ناصر العجمي

٭ حصة بدر هجاج المطيري

٭ هاجر أحمد جمعة أحمد علي الكندري

٭ انفال سليمان عبيد الرشيدي

٭ ابتسام مشعل خالد نايف زايد المطيري

٭ وضحة منصور فهد الدوسري

٭ نورة سامي فهد الجسار

٭ مرام خالد خليفة الذايدي

٭ دانة فهد سليمان العواد

٭ زينب سليمان فالح الغنيمي

٭ غزلان ماضي العبدي المطيري

٭ طيف بدر سعد السعيدي

٭ سارة خالد نايف الشمري

٭ فاطمة احمد سليمان الرضوان

٭ فاطمة دغيمان غزاي دغيمان صيهد المطيري

٭ مضاوى عبدالوهاب حمود المضيان

٭ رغد فهد سعود العازمي

٭ نورة مناور مجبل الخيوطي الحربي

٭ عهد احمد محمد المظيبري

٭ ديما اكياد زعل الظفيري

٭ ريما ماجد سلطان الزعبي

٭ فضة متعب سعود المطيري

٭ طيبة حسن قاسم حسين

٭ منار مشعان سعود الضفيري

٭ عالية محمد محسن السبيعي

٭ ري نواف المنيفي

٭ ايمان فهد مبارك العجمي

٭ هاجر خالد عواض المطيري

٭ وهج خالد فهد المعراج

٭ لطيفه سعد عبدالهادى الزعبي

٭ ضحى حمود براك العتيبى

٭ نوير فالح محمد العجمي

٭ مناير عمر نايف العتيبي

٭ ديمة منيف سداح الحويلة

٭ جنان ابراهيم كاظم الفضلي

٭ امل فارس فيصل العنزي

٭ لطيفه شايع سالم الشمري

٭ فجر حمد عبدالله الاحمد

٭ شيخه احمد محمد العنزي

٭ سارة ناصر عبيد شحاذه هادي محمد العنزي

٭ عهد مجري مخلد المطيري

٭ رغد فهد محمد المطيري

٭ شهد خالد علي العيد

٭ عائشة دهام مطلق الشمري

٭ هديل خالد خلف الشمري

٭ أصايل غنيم مروي العازمي

٭ هيام مهدى درويش قمحية

٭ الجازى مطلق سعد العجمي

٭ نورة سامي سعد الغريب

٭ لطيفة طارق يوسف القطان

٭ لطيفة خالد سالم السويلم

٭ سارة سعد هادي العازمي

٭ روان عبدالله عايض المطيري

٭ ابتهال على خلف شريف

٭ جنان باسم محمد التقي

٭ سحر احمد مبارك مطر غريب الحصم

٭ مريم منصور صالح المنصور

٭ نجود سالم رفاع المطيري

٭ شهد علي حسين الشمري

٭ موضي احمد ناصر البناي

٭ نورة سالم راشد الشمري

٭ أنوار خالد غازي المطيري

٭ نور نبيل مسلم علي رضا اسيرى

٭ عائشة عبدالعزيز سعود الرشدان

٭ رهف عادل مبارك الهبيدة

٭ ديما أحمد إبراهيم مفرج عبدالله المفرج

٭ حصه محمد سالم القنيصي

٭ سارة خالد سعود السنعوسي

٭ جواهر جابر حمد فاضل المري

٭ هيا خالد جاسم الدبوس

٭ سدن أحمد الغنام

٭ ديمه رشيد يوسف العجيل

٭ شفيقة مروان هشام العيسى

٭ جواهر خالد عبدالرحمن الفضلى

٭ دلال حمد شحنان الشحيتاوي

٭ مها بخيت عبدالله الرشيدي

٭ عائشة فيصل فهد المطيري

٭ شوق محمد مطلق المطيري

٭ شذى حمد محمد الهاجري

٭ ضحى عوده خلف الشمري

٭ نجود سلمان حمود المطيري

٭ هاجر احمد عبدالله المطيري

٭ دانة فهاد سحاب المطيري

٭ أبرار محمد جعفر خليل

٭ رهف فالح بدر المطيري

٭ ألطاف بندر سعود ثويران جاعد المطيري

٭ فاطمة عبدالواحد احمد البزاز

٭ دلال مساعد سيف العتيقي

٭ مريم عبدالرحيم عيسى الهاشمي

٭ غاليه صباح عيد الشريع

٭ زينب فهد الملا

٭ روان جايز محمد المطيري

٭ شوق محمد حجي ادبيس

٭ نورة مشعل متلع المطيري

٭ فاطمة حمد عبدالله الطليحى

٭ شيخة صباح ماجد الجعفري

٭ طيف بدر ناصر الرشيدي

٭ رؤى هشام احمد العمير

٭ جود جمال محمد الخليفي

٭ ناصر لؤي جاسم الخرافي

٭ عبدالله حمد سعيد ربيع

٭ ضاري حامد صالح الخالدي

٭ أحمد عقاب شمروخ العدواني

٭ عبدالرحمن سهيل حسين يوسف

٭ احمد سعد كامل الفضلي

٭ سلمان سعود قناص المطيري

٭ بندر ناصر شبيب العازمي

٭ حمد سالم عوده المطيري

٭ عبدالله محمد فواز الظفيري

٭ عبدالله عادل علي الأمير

٭ محمد علي الفضلي

٭ احمد سعيد صلاح الدين السيد

٭ فيصل نوار محمد العتيبي

٭ يوسف محمد عايد الظفيري

٭ عمر متعب حسن حصيبان العتيبي

٭ عبدالرحمن محمد موسى المحمد

٭ براك عبدالمحسن المقاطع

٭ عبدالله طارق فاضل فيلكاوي

٭ جعفر عبداللطيف صالح سنافي

٭ عبدالرحمن اسامة راشد علي

٭ حسين على عبدالله بن حسن

٭ عبدالرحمن وليد يوسف الهاشل

٭ أحمد طاهر محمد الهنداوي

٭ مشاري مشعل خلف المطيري

٭ حسن عبدالكريم يوسف شمس الدين

٭ فهد علي مطر العازمي

٭ حمد عبدالله حمد العلوي

٭ فيصل خالد حمدان النصافى

٭ علي حميد رمضانيان

٭ فهد سعد سلمان العنزي

٭ عبدالمحسن عادل جمعة العابدين

٭ علي محمد السيد علي

٭ سليمان ابراهيم حجي المزين

٭ عبدالله محمد عبدالله الهاجري

٭ ناصر بدر عبدالله البراعصي

٭ حسن سالم جعفر المطوع

٭ نافع عادل نافع الظفيرى

٭ عبدالعالي حمود عبد الرحمن الرشيدي

٭ ناصر صالح سليمان الخطاف

٭ بدر ضيف الله محمد القحص

٭ عبد العزيز هاشم محمد رضا محمد رضا

٭ عبدالله حمدان العجمي

٭ خالد أنور محمد أشكناني

٭ عبدالله طاهر محمد محمد محمد الهنداوي

٭ عبدالله عواد جمعان الهرير

٭ عبدالعزيز رضوان الغنامي

٭ وائل فتحي سلمان النجار

٭ سلطان سعد مطلق الهاجري

٭ عبدالله صلاح عبدالله الابراهيم

كلية الصحة العامة



٭ فاطمة ماجد مجيد الصيرفي

٭ مريم فهد عبدالرحمن العصيمي

٭ عائشه سلطان جاعد العتيبي

٭ لولوة عادل سالم الخالدي

٭ جاسم احمد صالح مهنا

٭ يوسف هادي رميح الظفيري

كلية العمارة



٭ رغد محمد ابراهيم الملا

٭ دعاء عادل حسن هزيم

٭ فاطمة عدنان محمد العوضي

٭ عالية فهد غشام فهد فالح البصمان

٭ فاطمة ابراهيم حمد سعيد الهرشاني

٭ مها عبدالكريم فرحان العنزي

٭ آيات علي حسن حسن

٭ سارة على يوسف الخميس

٭ أروى علي المنصوري

٭ آية عادل حبيب قمبر

٭ منيرة بدر على الجبري

٭ استبرق خالد محمد النيباري

٭ آمنة رضا ابراهيم المطوع

٭ زينب علي طالب عبدالرحيم

٭ دلال فؤاد محمد جواد القريني

٭ شوق مبارك ناصر الشمري