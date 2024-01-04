الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي لوبيز القائمة النهائية لخوض نهائيات كأس آسيا، والتي ستقام خلال الفترة من 12 الجاري حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.



وتضم القائمة 26 لاعبا هم: سعد الشيب، صلاح زكريا، مشعل برشم لحراسة المرمى، المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين لخط الدفاع، وأحمد فتحي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، عبدالعزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى طارق، خالد محمد لخط الوسط، وأحمد علاء، أحمد الجانحي، أكرم عفيف، المعز علي، خالد منير، إسماعيل محمد، يوسف عبدالرزاق.



ويختتم المنتخب القطري تحضيراته اليوم استعدادا لمباراته الودية الثانية والأخيرة أمام منتخب النشامى خلف الأبواب المغلقة، استعدادا لمباراته الافتتاحية أمام منتخب لبنان مساء 12 الجاري بستاد لوسيل المونديالي.



هذا، وتتواصل العاصمة القطرية (الدوحة)، في استقبال الوفود المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.



وكانت بعثات منتخبات فلسطين والأردن وأوزبكستان ولبنان وماليزيا والسعودية وصلت إلى الدوحة تمهيدا للمشاركة في البطولة القارية.



ويخوض المنتخب السعودي حصتين تدريبيتين خلال الفترة الصباحية والمسائية، على ملعب منتجع سيلين، ومن المقرر أن يدشن أولى مبارياته التجريبية بالدوحة أمام منتخب لبنان اليوم، خلف الأبواب المغلقة، على أن يخوض وديته الثانية أمام فلسطين في 9 الجاري، وفي اليوم التالي ستكون وديته الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ.



من ناحية أخرى، دخل المحترف البرازيلي للنادي العربي رافينيا ألكانتارا، ضمن الأسماء المتورطة في علاقات مشبوهة في قضية نيغريرا، التي تحاصر نادي برشلونة ومسؤوليه، بشأن علاقتهم بنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام إنريكيز نيغريرا.



ومنذ فتح ملف القضية، يواجه برشلونة اتهامات بالفساد ودفع رشاوى للحكام في إسبانيا قيمتها 1.4 مليون يورو، وتحديدا لرئيس لجنة الحكام الأسبق من أجل تسهيل مهمة برشلونة تحكيميا، خلال الفترة من 2016 حتى 2018.



وظهرت مؤخرا حلقة جديدة في سلسلة قضية نيغريرا، حيث كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن علاقة قوية بين نجل نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خافيير نيغريرا، ولاعب العربي الحالي وبرشلونة السابق رافينيا، عمرها أكثر من 6 سنوات.



وذكرت صحيفة «ماركا»، أن هناك 3 أجزاء منشورة من الفيلم الوثائقي «Resilience»، عبر منصة «برايم فيديو»، والذي يوضح كيف بدأ نجل الحكم السابق تدريب رافينيا، خلال الفترة بين 2018 و2019.



وبعد سلسلة طويلة من الإصابات الصعبة، استعان رافينيا، بخافيير نيغريرا، كمدرب رياضي خاص له، وكان دائم التردد على منزله وتم تسجيل هذه الزيارات كجزء من الفيلم الوثائقي.



واستعرض الفيلم الوثائقي، الحياة اليومية لرافينيا مع نادي برشلونة لمدة 6 أشهر، والذي فتح أبواب منزله وسمح بالتقاط كل لحظة، حتى أنه سمح للكاميرات بالدخول إلى غرفة العمليات، ليعود هذا المقطع إلى الواجهة مرة أخرى مع انتشار الاتهامات حول علاقة برشلونة المشبوهة بـ «عائلة نيغريرا».