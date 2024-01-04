القاهرة - محمد سامي



بدأ المنتخب المصري لكرة القدم أولى حصصه التدريبية في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار من 13 الجاري إلى 11 فبراير المقبل.



وكشف محمد غرابة مدير المنتخب، عن أن اللاعبين خضعوا لفحوصات طبية شاملة تحت إشراف الطبيب محمد أبوالعلا، فيما خاض كل من محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراسة المرمى وعمر كمال وأسامة جلال تدريبات تأهيلية تمهيدا لانضمامهم للتدريبات الجماعية على ملعب ستاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.



يذكر أن منتخب الفراعنة يقع بالمجموعة الثانية رفقة موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.



وأضاف غرابة أن التدريبات ستستمر حتى يوم 6 الجاري قبل مواجهة تنزانيا الودية يوم 7 التي ستقام على ستاد القاهرة، ثم سيحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يوم، ثم العودة للتدريبات مرة أخرى يوم 9 الجاري صباحا، قبل أن نسافر الساعة الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار.



وأكد أن اللاعبين الذين انضموا إلى المعسكر متحمسون ولديهم طاقة إيجابية، وأتمنى استمرار هذه الروح المعنوية العالية.