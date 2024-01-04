بيروت ـ جويل رياشي



اختتم «مسرح المدينة» بشارع الحمرا في بيروت عام 2023 بأمسية خاصة «تحية موسيقية لفلسطين»، نظمها «برنامج زكي ناصيف للموسيقى» في الجامعة الأميركية ببيروت، وبيعت بطاقاتها بالحجز المسبق من فروع «مكتبة انطوان».



ساعة و40 دقيقة رفقة «فرقة الموسيقى العربية» التي ضمت «كورال» ضخما من 50 شابا وصبية من اعمار متفاوتة، و25 عازفا قادهم المايسترو فادي يعقوب، تنقل الجمهور فيها بين اجواء الميلاد والتراث والاغاني الوطنية اللبنانية والعربية.



من التراتيل الخاصة بالأعياد «حنانك يا رب الأكوان» لزكي ناصيف و«تلج تلج عم بتشتي الدني تلج» للأخوين رحباني: هكذا بدأت الأمسية بخشوع سرعان ما تحول الى غضب وحزن في وقفة تضامنية مع المتألمين في فلسطين. فصدحت من الصرح الثقافي البيروتي العريق أصوات شابة فشبه للحاضرين ان هزيمة «وجه القوة» وشيكة ومعها تأكيد على ان «البيت لنا والقدس لنا».



رسالة سلام وصرخة تضامن مع غزة التي تواجه «القدم الهمجية»، من دون تغييب زمن الميلاد، خصوصا ان المناسبة مهداة الى الارض التي ولد فيها المسيح وشكلت مهد الاديان السماوية.



الافتتاح بدقيقة صمت وكلمة من احدى المشرفات على البرنامج، التي ارتدت سترة حمراء تمت خياطتها في القدس من قبل اقربائها الذين حضر منهم ابناء عم في المسرح. وبعدها كانت رحلة مع الكلمة والنغمة وغناء منفرد من الفنانة منال ابو ملهب «ع اسمك غنيت» للسيدة فيروز والاخوين رحباني، تبعتها في وقت لاحق «غابت شمس الحق» لجوليا بطرس.



واستدعى يعقوب الشاب الموهوب حسن هيدوس من الكورال الذي غنى لوديع الصافي «الله معك يا بيت صامد بالجنوب» من كلمات أسعد سابا، وبعده صبيتان تقاسمتا انشاد «بكتب اسمك يا بلادي» لايلي شويري.



وفي البرنامج أيضا «زهرة المدائن» من تأليف الأخوين الرحباني وغناء فيروز، و«مهما يتجرح بلدنا» و«ميلي يا جنات بلادي» من تأليف وتلحين زكي ناصيف، بالإضافة إلى ثلاثية مارسيل خليفة: بيني وبينك، منتصب القامة أمشي، إني إخترتك يا وطني بجودة عالية واداء بديع، على صورة غزة التي تقاوم باللحم الحي.



في الليلة ما قبل الاخيرة من 2023 تمنى الحاضرون ان يبدأ العد التنازلي لهزيمة اسرائيلية في غزة وفلسطين، ولو بالموسيقى والفن. واختتم الحفل بقطعة «موطني» التي صارت نشيدا غير رسمي لفلسطين، ورفرف العلم الفلسطيني في القاعة على وقع «لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد».