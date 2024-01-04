

Lord of Misrule



في إطار من الرعب، تسعى السلطات لكشف لغز اختفاء ابنة الوزير الجديد في إحدى المدن، ثم يتكشف التاريخ المظلم للمدينة وما يحمله من أسرار عدة، وتتوالى الأحداث.



الفيلم إخراج: ويليام برينت بيل، بطولة: رالف إنيسون، توبينس ميدلتون، مات ستوكوي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 11 الجاري.





?Mother, may I



تدور أحداث العمل في إطار من الرعب، فبعد وفاة والدته بسبب أعراض غريبة، يواجه «إيميت» خطرا جديدا حينما تظهر هذه الأعراض على خطيبته «آنيا»، ويصبح عليه مواجهة مخاوفه على أمل إنقاذ حبيبته من الشر المسيطر عليها.



الفيلم إخراج وتأليف: لورانس فانيسيلي، بطولة: هولاند رودن، كايل جالنر، روبن وين مور، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 11 الجاري.