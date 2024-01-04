

يهدي مسلسل «Avatar:The Last Airbender» وفريقه لكل محبي الدراما مفاجأة مثيرة مع حلول العام الجديد، كاشفا عن لمحة من النسخة الحية للأنمي الشهير، حيث نشر حساب «نتفليكس» الرسمي على موقع «إكس» صورة حصرية لأول مرة، تضم أبطال المسلسل «آنج، كاتارا، سوكا»، الذين يظهرون وهم جاهزون للمعركة ضد عدو مجهول.



يستعد «آنغ» و«كاتارا» لاستخدام قواهم في التحكم بالعناصر، ضمن الحبكة السحرية المنتظر رؤيتها في العمل والذي من المقرر عرضه على «نتفليكس» بداية من 22 فبراير المقبل.



ويشارك في البطولة جوردون كورمييه بدور «آنغ»، الكائن فائق القوة والذي يسمى «أفاتار»، والمكلف بإنقاذ العالم من خلال إيقاف الأمة النارية وزعيمها لورد النار أوزاي (دانيال داي كيم)، ينضم إلى «آنغ» أخت وأخ من قبيلة الماء، وهما كاتارا (كياوينتيو) المتحكمة بالماء، وسوكا (أوسلي)، الاستراتيجي الماهر الذي لا يكف عن تعليقاته الساخرة، وتطارد هذه الفرقة من قبل الأمير المنفى من أمة النار زوكو (دالاس ليو).



يعتبر مسلسل الأنيميشن «Avatar:The Last Airbender» أحد أعظم سلاسل الرسوم المتحركة التي تم إنتاجها على الإطلاق، وقد أنشئ بواسطة مايكل دانتي ديمارتينو وبرايان كونيتسكو، وشكل عالم الرسوم المتحركة في فترة 2010، وتصدر باستمرار قمم تصنيفات «نيلسن»، وحاول رؤساء الشبكات إعادة التفكير وقتذاك في الرسوم المتحركة التقليدية بينما كان «أفاتار» يتنافس مع الأعمال التلفزيونية الحية التقليدية كل أسبوع.