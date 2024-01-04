

مني الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، بخسارة صادمة أمام الأسترالي أليكس دي مينور 4-6 و4-6 أمس في المواجهة الأولى بين بلديهما من أصل ثلاث في الدور ربع النهائي لكأس يونايتد في التنس المقامة في أستراليا حتى السابع من الشهر الجاري. وبذلك انهى دي مينور سلسلة ٤٣ فوز متتال لديوكوفيتش في استراليا ويمهد الطريق أمام بلده لبلوغ نصف النهائي في حال فوزها لاحقا بمباراة فردي السيدات بين أيلا تومليانوفيتش وناتاليا ستيفانوفيتش، وإلا سيكون الحسم في مباراة الزوجي المختلط.



وبلغت پولندا بقيادة المصنفة أولى عالميا إيغا شفيونتيك الدور نصف النهائي بتخطيها الصين من دون عناء 3-0 أمس في بيرث. ولم يتراخ المنتخب الپولندي رغم ضمان التأهل وفاز أيضا بمباراة الزوجي المختلط وإن كان بصعوبة بعد فوز كاتارينا بيتر ويان زييلينسكي على يو شياودي وسون فاجينغ 6-3 و5-7 و10-7. وتلتقي پولندا في دور الأربعة مع النرويج ونجمها كاسبر رود أو فرنسا التي ضمنت أمس بلوغها ربع النهائي بفوزها على إيطاليا 3-0 بقيادة أدريان مانارينو وكارولين غارسيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل ألمانيا أيضا بين أفضل منتخبين وصيفين. ويتأهل إلى ربع النهائي أبطال المجموعات الست وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني في كل من سيدني وبيرث.