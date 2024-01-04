

بدأ ميلان العام الجديد بشكل جيد بعدما حجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه كالياري 4-1 أمس الأول على ملعب «سان سيرو».



ويدين ميلان بتأهله إلى ربع النهائي إلى الصربي لوكا يوفيتش الذي سجل هدفين في الشوط الأول بعد تمريرتين من الفرنسي تيو هرنانديز (29 و42)، قبل أن يضيف ابن الـ 19 ربيعا العاجي شاكا تراوريه الهدف الثالث (50)، مفتتحا سجله التهديفي في ثالث مباراة له مع الفريق الأول.



وقلص كالياري الفارق متأخرا (87) بواسطة البرازيلي باولو أزي، قبل أن يعيده البديل البرتغالي رافايل لياو الى ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع (1+90). ويعاود فريق المدرب ستيفانو بيولي نشاطه في الدوري الإيطالي الأحد على أرض إمبولي باحثا عن تعزيز مركزه الثالث وعدم السماح لجاره إنتر المتصدر ويوفنتوس الثاني بالابتعاد كثيرا عنه.



من جانبه، قال ​ستيفانو بيولي​ بعد الفوز: «لا يمكنني أن أقول إن هذا الفوز هو تجاوز للتوقعات، لأنه عندما تستعد بفريق جيد، فإنك تأمل دائما الأفضل، من الواضح أن بعض اللاعبين كانوا متوترين بعض الشيء في البداية، ولكن بمجرد أن «كسرنا الجليد» أصبح الأمر أسهل بكثير».



ولحق ميلان ببولونيا وفيورنتينا ولاتسيو، على أن يستكمل الدور ثمن النهائي بلقاء يوفنتوس مع ساليرنيتانا اليوم، وأتالانتا وساسولو غدا.