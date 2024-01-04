تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل الرقي والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية پولندا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس ثونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة، أعرب فيها فخامته عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس فور إيسوزمنا نياسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيسة كاترينا ساكيلار بولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، أعربت فيها فخامتها عن خالص تهانيها وتهاني شعب جمهورية اليونان الصديقة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجية لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لها، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والسعادة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية هنغاريا الصديقة، أعربت فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنية لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، راجية لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية لفخامتها، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامتها موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الملك السلطان عبدالله راية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حاج أحمد شاه المستعين بالله ملك ماليزيا الصديقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه جلالته من تهنئة وطيب المشاعر متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولماليزيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والنمو والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة في جمهورية تشاد الصديقة، أعرب فيها فخامته عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.