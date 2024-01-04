بشرى شعبان



‏قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس بجولة تفقدية على نوادي الأطفال التابعة لإدارة المرأة والطفولة في قطاع التنمية الاجتماعية، ومنها تفقد سير العمل في نادي أطفال الفيحاء وقسم تنمية الطفل بالخالدية.



‏ووجه الشيخ فراس السعود بضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تعوق القيام بمهام نوادي الأطفال والغرض منها وتقديم كل الخدمات لأهالي المنطقة وأطفالهم.



‏ورافقه خلال الجولة وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي ومديرة الإدارة نادية النجادة.