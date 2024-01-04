مبارك التنيب



وجه محقق مخفر السرة بضبط وإحضار شاب هدد أفراد أسرته بالقتل فيما لم يعرف الأسباب التي دعته للإقدام على هذا التصرف.



وقال مصدر أمني إن عمليات وزارة الداخلية أبلغت عن قيام شاب بتهديد أسرته بالقتل، وعلى الفور تم توجيه رجلي دورية المخفر إلى موقع البلاغ وعند وصولهما قام المتهم بالدخول إلى غرفته وأغلق الباب على نفسه ورفض الخروج.



وفي هذه الأثناء تم إخراج أفراد أسرته ولدى محاولة التواصل مع الشاب رفض الاستجابة، وعليه تم الطلب من شقيقه التوجه إلى المخفر لتسجيل قضية، وفور تسجيلها صدرت الأوامر بتوقيفه تمهيدا للتحقيق معه والوقوف على ملابسات ما صدر عنه ومواجهته بتهمة التهديد بالقتل.