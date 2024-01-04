منصور السلطان



داهم رجال مخفر الفحيحيل مصنعا للخمور المحلية بمنطقة الفحيحيل يدار من قبل 3 وافدين ألقي القبض عليهم وبحوزتهم خمور محلية وبراميل مليئة بها وأدوات لصناعتها.



وفي التفاصيل، أن معلومات سرية وردت لرجال أمن مخفر الفحيحيل تفيد بوجود منزل يدار كمصنع للخمور المحلية، فتمت مراقبته وبعد التأكد من المعلومات تم إصدار إذن قانوني ومداهمة المنزل، حيث ألقي القبض على 3 وافدين وبحوزتهم عشرات قناني الخمر المحلي جاهزة للبيع بالإضافة إلى براميل مليئة بالخمر وأدوات خاصة لصناعتها.



وخلال التحقيق مع المتهمين الـ 3 اعترفوا بأنهم يقومون بتصنيع الخمور في المنزل ومن ثم بيعها على زبائنهم في عدة مناطق بمحافظة الأحمدي.



وبعد استكمال التحقيق، تمت إحالتهم والخمور والمواد المضبوطة إلى الجهة المختصة.