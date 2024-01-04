

كرمت شركة VISA بنك وربة كأول بنك يطلق بطاقة مسبقة الدفع مخصصة للرياضات الإلكترونية في الكويت، والتي تم تصميمها بشكل حصري لخدمة شريحة جديدة من العملاء تجمعهم هواية واهتمام واحد، إضافة إلى ذلك وفي مسار إستراتيجية بنك وربة للتنمية المستدامة وإيمانا منه بالمسؤولية الاجتماعية، تم صنع هذه البطاقات وفق المعايير البيئية العالمية ومن مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 85.5%.



وقال نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة مساعد المزيد إن البنك قام بتصميم بطاقة مسبقة الدفع لدعم هواة الرياضات الإلكترونية، والتي تحمل العديد من المزايا والخصومات الحصرية تماشيا مع احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة، منوها بأن إطلاق البطاقة جاء بعد ازدياد الاهتمام العالمي والمحلي بالرياضات الإلكترونية، ورغبة البنك في التوسع بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والعروض لهواة الرياضات الإلكترونية، شاكرا شركة VISA على هذا التكريم الذي يعزز مواصلة خدمة الرياضات الإلكترونية في الكويت.



كما صرح شهاب هاشمي، مدير إدارة تطوير الأعمال في VISA الكويت وقطر قائلا: يعد مجال الرياضات الإلكترونية في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي من أسرع المجالات نموا ولديه فرصة لمزيد من النمو والتطور. نحن ندرك أن هواة الرياضات الإلكترونية بحاجة مستمرة لحلول آمنة وفعالة للدفع، وتلبي بطاقتنا مسبقة الدفع هذه الاحتياجات تماما، لذلك فإن التكريم اليوم يهدف إلى مواصلة دعم الرياضات الإلكترونية وتمكين اللاعبين وتعزيز تجربتهم عبر الإنترنت وتحفيز نظام الدفع الرقمي بشكل أكبر في الكويت والمنطقة بشكل أوسع.



وأوضح المزيد أن البطاقة الجديدة وسيلة آمنة لتسديد تكاليف مختلفة مثل رسوم الدخول للبطولات أو الاشتراكات في منصات الألعاب عبر الإنترنت بسهولة، مشيرا إلى أنه سيتم وبشكل مستمر إضافة خصومات وعروض خاصة لحاملي تلك البطاقة.



وذكر أن نظام البطاقة مدعم بخاصية 3D Secure لضمان أعلى مستويات الأمان من مخاطر الاحتيال لعمليات الدفع عبر الإنترنت، مؤكدا أن بطاقات مسبقة الدفع هي الحل الأمثل والأكثر أمانا عبر الإنترنت، حيث يتم تحميل المبلغ المراد دفعه مسبقا على البطاقة، وبالتالي يمكن للشخص التحكم في الأموال المتاحة.