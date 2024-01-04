

من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بأكثر من 75% خلال العامين المقبلين وسط اضطرابات في إمدادات التعدين وارتفاع الطلب على المعدن، مدعوما بالدفع نحو الطاقة المتجددة.



وسيؤدي ارتفاع الطلب مدفوعا بالتحول إلى الطاقة الخضراء والانخفاض المحتمل في الدولار الأميركي في النصف الثاني من عام 2024 إلى دفع أسعار النحاس إلى الارتفاع، وفقا لتقرير صادر عن «BMI»، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة «Fitch Solutions».



وتعتمد الأسواق على قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي سيضعف الدولار وبالتالي يجعل النحاس، المسعر بالعملة الأميركية، أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.



وقال ماتي تشاو، رئيس قسم المواد الأساسية في آسيا والمحيط الهادئ لدى «بنك أوف أميركا» سيكيوريتيز، لـ«CNBC» الأميركية، إن النظرة الإيجابية للنحاس تعتمد بشكل أكبر على العوامل الكلية، مستشهدا بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأميركي.



وفي مؤتمر تغير المناخ الأخير «COP28»، دعمت أكثر من 60 دولة خطة لزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهي خطوة يقول سيتي بنك إنها ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للنحاس.



وفي تقرير صدر في ديسمبر، توقع البنك الاستثماري أن الأهداف الأعلى للطاقة المتجددة ستعزز الطلب على النحاس بمقدار 4.2 ملايين طن إضافية بحلول عام 2030.



وأضاف التقرير أن هذا من المحتمل أن يدفع أسعار النحاس إلى 15 ألف دولار للطن في عام 2025، وهو أعلى بكثير من الذروة القياسية البالغة 10.730 دولارا للطن التي تم تسجيلها في مارس من العام الماضي.