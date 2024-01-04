

‏أكد مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي أن الإدارة تلقت خلال سنة 2023 عدد 4648 شكوى من المسافرين على أشخاص سوق النقل الجوي من مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في الكويت، ونتج عنها إيقاع غرامات على من تم التأكد من مخالفته للقوانين واللوائح والنظم والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني.

‏وأوضح الراجحي في تصريح صحافي اليوم أن قيمة الغرامات وصلت إلى 49 ألف دينار، كما تم تحويل بعض الشكاوى الى القضاء للبت فيها حسب الاختصاص، مشددا على ضرورة التزام كل مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران وأشخاص سوق النقل الجوي بالقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها، وذلك حفاظا على حقوق المسافرين في الكويت. كما أثنى الراجحي على جهود الموظفين والموظفات العاملين على مراقبة السوق النقل الجوي في الكويت حفاظا على حقوق المسافرين.