

بمناسبة حلول العام الجديد، تستقبل شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت عام 2024 بعروض استثنائية وحصرية فريدة من نوعها ولفترة محدودة على سيارات نيسان ألتيما وماكسيما وإكس تريل الغنية عن التعريف.



حيث يمكن لعشاق سيارات نيسان امتلاكها بدون دفعة أولى و0% أرباحا لمدة خمس سنوات بدفعات مرنة ولأول مرة على الإطلاق.



وقد تم التركيز في هذا العرض على أكثر طرازات السيارات طلبا مثل نيسان ألتيما الشهيرة والمعروفة بتصميمها الأنيق وتقنياتها المتطورة، فأصبحت أكثر جاذبية من أي وقت، لتوفر للعملاء تجربة روعة التصميم والأداء مع العرض المريح والمميز بأفضل قيمة.



ولأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة، توفر نيسان ماكسيما مزيجا مثاليا من الفخامة والأداء المذهل خاصة مع هذا العرض الرائع الذي يجعل منها خيارا لا يقاوم.



أما بالنسبة لعشاق المغامرات فيمكنهم الاستمتاع بمغامرات أكثر لأن نيسان إكس تريل، الرائدة في فئتها، أصبح الحصول عليها أسهل مع تلك الصفقة الرابحة من نيسان البابطين.



هذا العرض متوافر لفترة محدودة في جميع معارض نيسان البابطين في الري والأحمدي والجهراء، حيث يمكن للعملاء استكشاف المزيد من المعلومات حول العروض المتاحة حاليا، أو يمكنهم الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 1804888، لا تفوتوا فرصة العودة إلى المنزل بسيارة نيسان جديدة لعام جديد رائع.