

حصد «وياي»، أول بنك رقمي في الكويت، جائزة «البنك الرقمي الأسرع نموا» في الكويت من ماستركارد في شهادة على النمو الاستثنائي والابتكار الذي حققه البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.



وتسلم البنك الجائزة على هامش منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في دبي مؤخرا وضم مجموعة متنوعة من المتخصصين، بما في ذلك خبراء التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة وقادة الخدمات المصرفية لتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية.



ويعد «وياي» البنك الوحيد في الكويت الذي حصل على هذا التقدير والتميز، حيث تشكل هذه الجائزة المرموقة شهادة على سعي البنك الدؤوب نحو الابتكار، وتعزيز مكانته كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية داخل المشهد المالي الكويتي.



ومنذ إنشائه عام 2021 كأول بنك رقمي في الكويت يحمل «وياي» مفهوما يتصور المستقبل، فهو يجمع بين التكنولوجيا وتصميم أكثر عصرية لخلق تجربة مصرفية سلسة وشاملة والعمل باستمرار على تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية احتياجات عملائه.



كما يلعب «وياي» دورا محوريا في تقديم خدمات مصرفية متطورة للشباب وعملاء الراتب في بداية حياتهم المهنية، وبما يتماشى مع أنماط حياتهم التي تركز على التكنولوجيا من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية بما في ذلك تحويل المكافأة الطلابية بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى أدوات الادخار، والمتجر الرقمي، وإعداد الميزانية ومراقبتها وترشيح العملاء وغيرها.



وعلاوة على ذلك، أطلق «وياي» أول بطاقة مسبقة الدفع بدون أرقام في الكويت، في خطوة لتسهيل الحصول على الخدمات من خلال إجراءات سهلة من خطوتين فقط لتقديم الطلب. وتتميز هذه البطاقة المبتكرة بما توفره من شفافية استثنائية بخصوص المعاملات، حيث تبرز جانبا غير واضح في الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال عرض التفاصيل الكاملة للرسوم والعمولات الخاصة بالمعاملات الدولية.



ومنذ الإطلاق، شهد البنك إقبالا كبيرا من شباب جيل Z على فتح حسابات جديدة، حيث يمكن فتح حساب مصرفي خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأية أوراق، كما حاز على عدة جوائز ومنها جائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022.