نظمت إدارة العلاقات العامة في البلدية بالتنسيق والتعاون مع إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية والفرق الرقابية تغطية للحملات الميدانية الخاصة برصد مخالفات البناء وإنهاء الإشراف وإيصال التيار الكهربائي والكشف على المناطق الاستثمارية. وتم تنفيذ الحملة الخامسة في منطقة المهبولة من قبل فريق إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة الأحمدي للكشف على مدى الالتزام بلائحة البناء في السكن الاستثماري، والتي أسفرت عن تحرير 3 إنذارات لمخالفتهم لأنظمة البناء بمنطقة المهبولة. وجاءت الجولة السادسة في منطقة غرب عبدالله المبارك والتي نفذها فريق إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة الفروانية للكشف على مدى الالتزام بلائحة البناء في السكن الخاص، والتي أسفرت عن تحرير 4 إنذارات لمخالفتها أنظمة البناء و3 تنبيهات.