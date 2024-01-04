محمود عيسى



كشفت مجلة ميد أن الكويت لديها مشروعات لخطوط نقل الكهرباء تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5 مليارات دولار، منها مشروعات في مرحلة التنفيذ بقيمة ملياري دولار بالإضافة إلى مشروعات بقيمة 2.97 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق وتقديم العروض للعقود الرئيسية لهذه المشروعات.



وقالت المجلة إن دول الخليج لديها مشروعات بقيمة 25 مليار دولار في مشاريع نقل الطاقة في مرحلة ما قبل التنفيذ.



وأشارت المجلة إلى أن شركة لارسن اند توبرو الهندية المتخصصة في مثل هذه المشروعات قد فازت من الكويت بعقد لإنشاء خطوط نقل هوائية تبلغ طاقتها 400 كيلو فولت بالإضافة إلى أعمال توصيلات الكابلات المرتبطة بها تحت الأرض بقدرة 400 كيلو فولت.



وقالت الشركة في 28 ديسمبر الماضي إن هذا الجانب من قطاع الكهرباء المتمثل في خطوط النقل والذي يزيد طوله على 100 كيلومتر سيساعد في تفريغ وتوليد الطاقة في الكويت.



ونقلت عن البيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية أن مشاريع نقل الطاقة تقدر بقيمتها بقيمة 21 مليار دولار قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتهيمن المملكة العربية السعودية على ما يقرب من 57% من الإجمالي. وفضلا عن ذلك، هناك مشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة تزيد على 25 مليار دولار وأيضا تستحوذ السعودية على اكثر من 52% منها.