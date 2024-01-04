يرشح رئيس اللجنة 10 مراقبين مع تحديد المراقب الأول نائباً له ويعتمد ترشيحهم من مدير المنطقة



عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة التعليم بالتكليف حصة المطوع عن آلية عمل لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الأولى للعام 2023/ 2024.



وقالت المطوع في كتاب وجهته الى المناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لعطائكم المستمر في سبيل تهيئة لجان سير الامتحانات ونجاح العملية التعليمية ومرفق لكم كشف بأسماء رؤساء لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر ويرجى إبلاغهم بالتقيد بالآتي:



٭ يقوم مدير المدرسة الأصلي بتجهيز قاعات الامتحان قبل تسليم المدرسة إلى رئيس اللجنة المكلف.



٭ يرشح رئيس اللجنة المختار 10 مراقبين مع تحديد المراقب الأول نائب رئيس اللجنة، ويعتمد ترشيحهم من قبل مدير عام المنطقة.



٭ تواجد أحد المديرين المساعدين في مدرسته الأصلية لتنظيم العمل ومتابعة النظام ودوام العاملين: بداية ونهاية الدوام والتأخير والاستئذان أثناء فترة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي.



٭ تقوم مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية بتكليف العدد اللازم من الملاحظين لكل لجنة.



٭ تسلم المدرسة المختارة مقر لجنة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي إلى رئيس اللجنة المكلف اليوم الخميس بعد نهاية امتحانات صفوف النقل الثانوية.



٭ تكلف المنطقة مراقبا مقيما وفقا للمهام المقررة.



٭ يكون تكليف رؤساء لجان سير الامتحان من اليوم الخميس 4 يناير حتى الخميس 18 منه ولمدة 15 يوم عمل، مع الالتزام بما يلي: يستخدم رئيس اللجنة مكتب مدير المدرسة مقرا له مع غرفة مساندة تكون قريبة منه، ويعطى الصلاحية كاملة باستخدام آلات التصوير الخاصة بالمدرسة والورق ومواقف السيارات وغيرها، ويمنع منعا باتا دخول أي شخص إلى لجنة سير الامتحان ما عدا المصرح لهم بالدخول والعاملين المكلفين باللجنة والطلبة الممتحنين بها.