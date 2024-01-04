عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل القطاع المالي بالتكليف بوزارة التربية متروك المطيري عن بدء استقبال الأثاث التالف لإدارة المخازن وذلك عن طريق حجز مسبق. وقال المطيري، في نشرة عممها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: يهديكم قطاع الشؤون المالية خالص التحية والتقدير، ومن منطلق حرص قطاع الشؤون المالية ـ إدارة التوريدات والمخازن على تقديم أفضل الخدمات لجميع قطاعات الوزارة، وعموم المناطق التعليمية نود الإفادة بأنه سيتم تنظيم عملية إدخال الأثاث التالف عن طريق حجز موعد مسبق على طلب الإعادة لاستقبال المواد المرتجعة في إدارة التوريدات والمخازن -قسم الإرجاع والإعارة.



وسيتم استقبال تسجيل المواعيد المسبقة، ولا ينظر للطلبات غير المسجلة بالموعد المسبق.



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