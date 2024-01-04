ليلى الشافعي



أكد الاستشاري الأسري والتربوي مدير مركز كلمة الاستشارية د.مصبح العاقول ان ارتفاع نسبة الطلاق بالكويت يرجع لأسباب عديدة اهمها إدمان الزوج على المخدرات او المسكرات ورفضه العلاج، وتناول في حديثه مع «الأنباء» ان 70% من حالات الطلاق هي من قبل النساء وتقفز إلى 90% من الحاصلات على مؤهل جامعي. وأشار إلى أن اثر الطلاق على الرجل يجعله أكثر عرضة للسكتة الدماغية وأمراض القلب، وفيما يلي نص الحوار:



ما أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الكويت؟



٭ هناك عدة اسباب تقف وراء ارتفاع معدلات الطلاق بالكويت منها، اسباب اجتماعية او مادية او صحية او اسباب سلوكية، كإدمان الزوج او الزوجة على برامج التواصل وضعف الوازع الديني، وتدخل الأهل بين الزوجين في الحياة الزوجية، اضافة الى سوء الاختيار وتعاطي الزوج المخدرات، ومن الأسباب ايضا بخل الزوج واهماله وعدم تحمله المسؤولية. كما ان هناك عددا من الازواج يلجأ إلى ضرب الزوجة إذا اخطأت، وهذا سلوك يرفضه الاسلام حتى لا يؤدي هذا العنف إلى كراهية الزوجة لزوجها وطلبها الطلاق، وايضا من اسباب الطلاق المشكلات الجنسية وعدم تنازل الطرفين، وإهمال الزوجة لواجباتها كونها زوجة وأما وترك أمور المنزل للخادمة.



وما الذي يشجع الزوجة على طلب الطلاق؟



٭ تأثر الزوجة بما تراه في وسائل الإعلام والأفلام التي تظهر الحياة الزوجية على أنها قائمة على الحب فقط وبعيدة عن المشاكل وايضا التخبيب بين الزوجين قال صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها» بالإضافة الى قانون الاحوال الشخصية الذي يمنح المرأة المطلقة عددا من المميزات مثل النفقة والسائق والسيارة ما يجعلها تطمع في تلك المميزات، هذا بالاضافة الى تقليد المشاهير على حساب الاسرة وكثرة الاتصالات الهاتفية للزوج وانشغاله عن زوجته، كما ان بعض الزوجات يرين ان الطلاق راحة وحرية وهناك زوجات يحاولن ان يجعلن من ازواجهن نسخة من ابيها او اخيها، والزوج يطالب بأن تكون زوجته نسخة من أمه أو أخته.



وأرى أن النظرة الفوقية للمرأة لزوجها يجعل حياتها غير مستقرة ويحدث الطلاق وكذلك غياب التقدير بين الزوجين والحرمان العاطفي وتعاطي المخدرات والمسكرات، وكذلك الصراع على قيادة الاسرة والامراض النفسية.



وهل طلب الطلاق من النساء أكثر من الرجال؟



٭ وفقا لدراسة بحثية أجرتها جمعية علم الاجتماع الاميركية فإن ثلثي حالات الطلاق تبدأ من النساء ويقفز بنسبة 90% بين النساء الحاصلات على تعليم جامعي.



ما تأثير الطلاق على الرجل؟



٭ الطلاق يؤثر على الرجل ويصاب بالاكتئاب والقلق والأرق والضغط العصبي مما يجعله اكثر عرضة للسكتة الدماغية وامراض القلب وقد يشعر بالوحدة الشديدة.



وما أثر الطلاق على المرأة؟



٭ المرأة عادة تشعر بسعادة أقل بوضعها كمطلقة بسبب فشل مشروع الزواج مثل الاكتئاب والضغط النفسي والخوف من المستقبل والضغوط النفسية والانعزال عن الوسط الخارجي وفقدان الثقة بالنفس، كما تجتاحها مشاعر متناقضة تتراوح بين الشعور بالظلم والرغبة في الاستسلام للاكتئاب، كما تشير الدراسات الى ان المطلقات اكثر عرضة من المتزوجات للإدمان على الممنوعات وكذلك الاصابة بأمراض السيكوسوماتية وهي امراض تجمع اعراضها الجسد والنفس في نفس الوقت.



هل مدة الزواج لها دور في استمرار الحياة الزوجية؟



٭ نعم، فأغلب حالات الطلاق تحدث خلال السنوات الأولى للزواج.



كيف يكون وقع الطلاق على الأبناء؟



٭ وقع الطلاق على الاطفال مؤلم من عدة نواح، بحيث تقل رعايتهم الأبوية وتتدهور صحتهم وتهبط معنوياتهم، كما يزيد عندهم القلق والتوتر والاضطرابات النفسية وتتعطش عواطفهم للمحبة والرعاية وضعف الأداء التعليمي والحرمان العاطفي والحزن والقلق والشعور بالوحدة وانخفاض تقدير الذات والشعور بالضياع والانقسام بين الوالدين المطلقين والوقوع في وحل المخدرات والادمان ومشكلات في الصحة العقلية والجسدية مما يخلق جيلا حاقدا على المجتمع.



متى تطلب المرأة الطلاق في نظركم؟



٭ عندما يتعاطي الزوج المخدرات والمسكرات ويرفض العلاج أو عندما يكون مريضا نفسيا او يعاني من مشاكل اخلاقية.



وما العلاج؟



٭ التغافل عن الأخطاء والزلات بين الزوجين وعدم العناد واتباع المنهج الاسلامي في العلاقة الزوجية وفي الحياة عموما وان تعقد الندوات واللقاءات للمقبلين على الزواج وتعرفهم بأهمية الحياة الزوجية، وأيضا للأسرة دور مهم في تربية الاولاد وتعريفهم معنى السكن والرحمة، بالاضافة الى ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بعلاج هذه المشكلة، وكذلك علاج ادمان وسائل التواصل الاجتماعي وتقوية الوازع الديني والاخلاقي وايضا الاطلاع على سيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في كيفية تعاملهم مع زوجاتهم واستيعابهم للمشاكل التي كانت تمر بهم وايضا ضرورة تفعيل دور جمعيات النفع العام والمساجد في التوجيه والارشاد وبيان خطورة الطلاق.